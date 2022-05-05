نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انفصال أحمد أبو هشيمة و ياسمين صبري بشكل مفاجئ .. والأخيرة تنتقم بطريقتها الخاصة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء عن انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن الفنانة ياسمين صبري

وفاجأ الثنائي الجمهور، بحذف جميع الصور التي التقطها كل منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو ما أثار حالة من الجدل في الساعات الماضية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لن ترميها بعد اليوم.. قشور هذه الفاكهة توقف تراكم الكوليسترول الضار ومفيدة جدا لصحة العيون

انفصال أحمد أبو هشيمة و ياسمين صبري بشكل مفاجئ .. والأخيرة تنتقم بطريقتها الخاصة!

تفاصيل القبض على المتحولة جنسيا " جوجو" و صاحبة أكبر عمليات ابتزاز بحق مسؤولين في العراق

لا تشربها أبداً على الريق.. مشروبات قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

خبيرة تغذية: عصير طبيعي يشعل الرغبة الجنسية لدى الرجل والمرأة إلى مستوى عالي

هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول المكسرات على الريق.. فوائد عظيمة لا تُقدر بثمن

عيد زواج ياسمين صبري

يذكر أن أنه في ديسمبر الماضي احتفلت ياسمين صبري بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت ياسمين ستوري، وظهرت بها كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، قبل أن ينفصلا رسميًا بعد عدة أشهر من عيد زواجهما الثاني.

وفي سياق متصل، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديدة بعنوان الشادر، يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات.

وتعود ياسمين صبري للدراما التليفزيونية، من خلال تجسيد شخصية بنت شعبية بمسلسلها الجديد من إخراج سامح عبد العزيز.