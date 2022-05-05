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تفاصيل القبض على المتحولة جنسيا " جوجو" و صاحبة أكبر عمليات ابتزاز بحق مسؤولين في العراق

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عروسان

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة )

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جلد عريس سوداني في حفل زفافه ليثبت شدة تحمله وأنه قوي لكن النهاية كانت صادمة! ( شاهد الفيديو )

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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