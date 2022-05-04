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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بحبة طماطم تبيض فوري للبشرة والجسم في دقائق، تعتبر الطماطم كن الخضروات المهمة التي تدخل في كثير من الأكلات ويمكن من خلالها عمل الصلصات المختلفة كما تدخل الطماطم ضمن المواد التي يمكن من خلالها عمل الماسكات لتبييض وتفتيح البشرة حيث تحتوي الطماطم على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وتساعد في تفتيح البشرة أكثر من درجتين كما تحتوي على فيتامين أ المسئول على إعطاء نضارة مميزة للبشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل ماسك الطماطم للبشرة والجسم وأهمية الطماطم وتأثيرها على كل من البشرة والجسم.

ماسك الطماطم للبشرة والجسم

تستخدم الطماطم في العديد من الماسكات المهمة للبشرة والجسم حيث تعتبر من أهم الماسكات التي يُنصح بها الأطباء وسوف نتناول خلال تلك السطور ماسك الطماطم للبشرة

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بحبة طماطم اسحري الجميع بنعومة وبياض بشرتك من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة

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المكونات

حبة طماطم.

قطرات من الماء.

طريقة التحضير

نقوم ببشر حبة الطماطم ونأخذ القشور ونقوم بعمل اسكراب للبشرة.

نأخذ القشرة ونقوم بالتدليك في حركات دائرية سواء للبشرة أو الجسم.

يمكن استخدام عصير الطماطم في عمل الماسك عن طريق إضافة بعض القطرات القليلة من الماء ونستخدم الماسك على الوجه.

ونتركه لمدة ١٠ دقائق وسوف نلاحظ نتيجة رائعة من مرة واحدة.

أهمية وفوائد الطماطم على البشرة والجسم

تحتوي الطماطم على الكثير من المواد التي تعمل على تنقية وصفاء البشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية الطماطم وتأثيرها على البشرة والجسم

تستخدم الطماطم في إعطاء نضارة مميزة للبشرة حيث تحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يعمل على

يشد البشرة.

ينعم ويرطب البشرة بطريقة ملحوظة.

يعمل على إضاءة البشرة.

تحتوي الطماطم على مجموعة كبيرة من الكولاجين التي تعمل على

شد البشرة.

تقليل خطوط البشرة.

تقليل علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

تحتوي الطماطم على فيتامين E المسئول عن

تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم.

التخلص من الخطوط البيضاء الموجودة في الجسم.

التخلص من كلف الحمل.

تحتوي الطماطم على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على

التخلص من اسمرار البشرة.

تنقية البشرة من البثور السوداء والشوائب.