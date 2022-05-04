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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الفستق ليس فقط لذيذ وممتع للأكل ولكنه أيضًا صحي للغاية، تحتوي بذور شجرة الفستق الصالحة للأكل على دهون صحية وهي مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

علاوة على ذلك فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء.

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نوع من المكسرات يقوي صحة العين ويساعد في تدفق الدم وإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول وتنظيم السكر وفوائد لاتخطر على بالك

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علامات تحذيرية قبل الإصابة بالنوبات القلبية

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ومن المثير للاهتمام أن الناس كانوا يأكلون الفستق منذ عام 7000 قبل الميلاد.

في الوقت الحاضر تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الأطباق بما في ذلك الآيس كريم والحلويات، فيما يلي 9 فوائد صحية للفستق:

والجدير بالذكر أن الفستق هو أحد أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B6.

فيتامين ب 6 مهم للعديد من وظائف الجسم بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم وتكوين الهيموجلوبين وهو جزيء يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

كما أن الفستق غني بالبوتاسيوم حيث تحتوي أوقية واحدة على كمية من البوتاسيوم أكثر من نصف حبة موز كبيرة.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة حيوية لصحتك، إنها تمنع تلف الخلايا وتلعب دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض ، مثل السرطان.

يحتوي الفستق على مضادات أكسدة أكثر من معظم المكسرات والبذور الأخرى، في الواقع يحتوي الجوز فقط على المزيد.

في دراسة واحدة مدتها 4 أسابيع كان لدى المشاركين الذين تناولوا حصة واحدة أو حصتين من الفستق يوميًا مستويات أعلى من اللوتين وبيتا توكوفيرول مقارنة بالمشاركين الذين لم يأكلوا الفستق.

من بين المكسرات يحتوي الفستق على أعلى محتوى من اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما من مضادات الأكسدة المهمة جدًا لصحة العين.

إنها تحمي عينيك من التلف الناجم عن الضوء الأزرق والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة تكون فيها الرؤية المركزية لديك ضعيفة أو مفقودة.

علاوة على ذلك فإن مجموعتين من أكثر مجموعات مضادات الأكسدة في الفستق وفرة البوليفينول والتوكوفيرول قد تساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب.

ومن المثير للاهتمام أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق يمكن الوصول إليها بسهولة في المعدة، لذلك من المرجح أن يتم امتصاصهم أثناء الهضم.

قليل السعرات الحرارية لكنه غني بالبروتين

في حين أن تناول المكسرات له العديد من الفوائد الصحية فهي عادة ما تكون غنية بالسعرات الحرارية.

لحسن الحظ يعتبر الفستق من أقل أنواع المكسرات من حيث السعرات الحرارية.

تحتوي (28 جرامًا) من الفستق على 159 سعرًا حراريًا، مقارنة بـ 185 سعرًا حراريًا في الجوز و 193 سعرًا حراريًا في البقان.

مع البروتين الذي يشكل حوالي 20٪ من وزنه، يحتل الفستق المرتبة الثانية بعد اللوز عندما يتعلق الأمر بمحتوى البروتين.

لديهم أيضًا نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بأي نوع آخر من الجوز.

تعتبر هذه الأحماض الأمينية ضرورية لأن جسمك لا يستطيع صنعها، لذلك يجب أن تحصل عليها من نظامك الغذائي.

وفي الوقت نفسه تعتبر الأحماض الأمينية الأخرى شبه أساسية، مما يعني أنها يمكن أن تكون ضرورية في ظل ظروف معينة، اعتمادًا على صحة الفرد.

أحد هذه الأحماض الأمينية شبه الأساسية هو L-arginine، والذي يمثل 2٪ من الأحماض الأمينية في الفستق.

يتم تحويله إلى أكسيد النيتريك في الجسم وهو مركب يتسبب في تمدد الأوعية الدموية مما يساعد على تدفق الدم.

قد يساعد في إنقاص الوزن

على الرغم من كونه غذاء غني بالطاقة إلا أن المكسرات هي واحدة من أكثر الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن.

في حين أن القليل من الدراسات قد نظرت في آثار الفستق على الوزن إلا أن تلك الموجودة واعدة.

الفستق غني بالألياف والبروتين وكلاهما يزيد الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول كميات أقل.

في برنامج واحد لفقدان الوزن مدته 12 أسبوعًا، أولئك الذين تناولوا (53 جرامًا) من الفستق يوميًا كوجبة خفيفة بعد الظهر لديهم ضعف في مؤشر كتلة الجسم، مقارنة بمن تناولوا (56 جرامًا) من المعجنات يوميًا.

علاوة على ذلك أظهرت دراسة أخرى لمدة 24 أسبوعًا على الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 20٪ من السعرات الحرارية من الفستق فقدوا (1.5 سم) أكثر من محيط الخصر لديهم مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الفستق.

أحد العوامل التي قد تساهم في خصائص فقدان الوزن للفستق هو أن محتواها من الدهون قد لا يتم امتصاصه بالكامل.

في الواقع أظهرت الدراسات سوء امتصاص الدهون من المكسرات.

وذلك لأن جزءًا من محتواها الدهني عالق داخل جدران خلاياها مما يمنع هضمها في الأمعاء.

علاوة على ذلك يعد الفستق المقشر مفيدًا للأكل اليقظ حيث يستغرق تقشير المكسرات وقتًا ويبطئ من معدل الأكل.

تمنحك القشرة المتبقية أيضًا فكرة مرئية عن عدد المكسرات التي تناولتها.

أظهرت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين تناولوا الفستق غير المقشر يستهلكون سعرات حرارية أقل بنسبة 41٪ من الأفراد الذين تناولوا الفستق المقشر.

تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية

الفستق يحتوي على نسبة عالية من الألياف حيث يحتوي الفستق على 3 جرامات.

تنتقل الألياف عبر الجهاز الهضمي في الغالب غير مهضومة، ويتم هضم بعض أنواع الألياف بواسطة البكتيريا الجيدة في أمعائك، وتعمل كمواد حيوية.

ثم تقوم بكتيريا الأمعاء بتخمير الألياف وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية.

بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والسرطان وأمراض القلب.

قد يخفض الكولسترول وضغط الدم

قد يقلل الفستق من خطر الإصابة بأمراض القلب بطرق مختلفة.

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فإن الفستق قد يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويحسن ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في الواقع أظهرت العديد من الدراسات آثار الفستق على خفض الكوليسترول.

يتم إجراء العديد من الدراسات حول الفستق ودهون الدم عن طريق استبدال جزء من السعرات الحرارية في النظام الغذائي بالفستق.

أظهرت ما يصل إلى 67٪ من هذه الدراسات انخفاضًا في الكوليسترول الكلي والضار وزيادة في الكوليسترول والجيد.

وفي الوقت نفسه لم تلاحظ أي من هذه الدراسات أن تناول الفستق يضر بملف الدهون في الدم.

دراسة واحدة لمدة 4 أسابيع على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار استهلك المشاركون 10٪ من سعراتهم الحرارية اليومية من الفستق.

وأظهرت الدراسة أن النظام الغذائي يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 9٪.

علاوة على ذلك فإن اتباع نظام غذائي يتكون من 20٪ من السعرات الحرارية من الفستق يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 12٪.

في دراسة أخرى اتبع 32 شابًا نظامًا غذائيًا متوسطيًا لمدة 4 أسابيع.

بعد ذلك تمت إضافة الفستق إلى هذا النظام الغذائي بدلاً من محتواه من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 20٪ من السعرات الحرارية اليومية.

بعد 4 أسابيع من اتباع النظام الغذائي شهدوا انخفاضًا بنسبة 23٪ في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وانخفاض بنسبة 21٪ في إجمالي الكوليسترول وانخفاض بنسبة 14٪ في الدهون الثلاثية.

علاوة على ذلك يبدو أن الفستق يخفض ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى.

قد يعزز صحة الأوعية الدموية

البطانة هي البطانة الداخلية للأوعية الدموية، من المهم أن تعمل بشكل صحيح حيث أن الخلل البطاني هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

توسع الأوعية هو اتساع أو تمدد الأوعية الدموية، يتميز ضعف بطانة الأوعية الدموية بانخفاض توسع الأوعية مما يقلل من تدفق الدم.

أكسيد النيتريك مركب يلعب دورًا مهمًا في توسع الأوعية، يتسبب في تمدد الأوعية الدموية عن طريق إرسال إشارة إلى استرخاء الخلايا الملساء في البطانة.

الفستق هو مصدر كبير للحمض الأميني "أرجينين" والذي يتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم.

لذلك قد تلعب هذه المكسرات الصغيرة دورًا مهمًا في تعزيز صحة الأوعية الدموية.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 42 مريضًا تناولوا (40 جرامًا) من الفستق يوميًا لمدة 3 أشهر تحسنًا في علامات وظيفة البطانة وتيبس الأوعية الدموية.

في دراسة أخرى مدتها 4 أسابيع كان 32 شابًا يتمتعون بصحة جيدة يستهلكون نظامًا غذائيًا يتكون من 20٪ من السعرات الحرارية من الفستق.

ووجدت أن توسع الأوعية المعتمد على البطانة تحسن بنسبة 30٪ مقارنةً باتباع نظام غذائي متوسطي.

يعد التدفق السليم للدم مهمًا للعديد من وظائف الجسم بما في ذلك وظيفة الانتصاب.

في إحدى الدراسات شهد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب تحسنًا بنسبة 50٪ في معايير وظيفة الانتصاب بعد تناول (100 جرام) من الفستق يوميًا لمدة 3 أسابيع.

ومع ذلك فإن حصة 100 جرام من الفستق كبيرة جدًا وتحتوي على حوالي 557 سعرة حرارية.

قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم

على الرغم من احتوائه على نسبة كربوهيدرات أعلى من معظم المكسرات، إلا أن الفستق يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.

ربما ليس من المستغرب أن أظهرت الدراسات أن تناول الفستق يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات السكر في الدم.

أظهرت إحدى الدراسات أنه عند إضافة (56 جرامًا) من الفستق إلى نظام غذائي غني بالكربوهيدرات، انخفضت استجابة سكر الدم لدى الأفراد الأصحاء بعد الوجبة بنسبة 20-30٪.

في دراسة أخرى مدتها 12 أسبوعًا أظهر الأفراد المصابون بداء السكري من النوع 2 انخفاضًا بنسبة 9 ٪ في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام بعد تناول (25 جرامًا) من الفستق كوجبة خفيفة مرتين يوميًا.

بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف والدهون الصحية، فإن الفستق الحلبي غني بمضادات الأكسدة والكاروتينات والمركبات الفينولية، وكلها مفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم.

لذلك فإن مجرد إضافة الفستق إلى نظامك الغذائي قد يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

لذيذ وممتعة للأكل

يمكن الاستمتاع بالفستق بعدة طرق، وتشمل هذه الوجبات الخفيفة أو مقبلات السلطة، أو البيتزا على رأسها، أو حتى في الخبز، مما يضيف لونًا أخضر أو أرجوانيًا جميلًا إلى مختلف الحلويات والأطباق.

تشمل بعض الحلويات اللذيذة ذات اللون الأخضر جيلاتي الفستق أو فطيرة الجبن.

بالإضافة إلى ذلك مثل المكسرات الأخرى يمكن استخدامها لصنع البيستو أو زبدة الجوز.

يمكنك حتى محاولة نثرها على السمك المفضل لديك المخبوز بالفرن، أو إضافتها إلى جرانولا الصباح، أو صنع قشرة الحلوى الخاصة بك.

أخيرًا يمكن الاستمتاع بالفستق بمفرده كوجبة خفيفة مريحة ولذيذة وصحية.

يعتبر الفستق مصدرًا رائعًا للدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك فيتامين ب 6 والثيامين.

قد تشمل آثارها الصحية فوائد فقدان الوزن، وخفض الكوليسترول والسكر في الدم، وتحسين صحة الأمعاء والعين والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك فهي لذيذة ومتعددة الاستخدامات وممتعة للأكل.

بالنسبة لمعظم الناس يعتبر تضمين الفستق في نظامهم الغذائي طريقة رائعة لتحسين الصحة العامة.