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القوات المسلحة الأوكرانية تفاجئ جميع المسلمين في أوروبا والعالم العربي بما فعلته بمناسبة عيد الفطر.. شاهد الفيديو الذي أثار جنون بوتين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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