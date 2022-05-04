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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عصير اللوز بالحليب يعتبر من أكثر العصائر التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة مفيدة لصحة الجسم ويفضل تقديمه للأطفال والكبار بفضل احتوائه على العديد من العناصر والمركبات المفيدة لصحة الجسم بجانب أنه لا يحتاج كثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزه ويمكن تناوله بجانب البسكويت أو الكيك أو الحلويات عند تقديمه لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات لتجهيز عصير الحليب باللوز.

عمل الحليب باللوز

المكونات،

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طريقة عمل عصير اللوز بالحليب بمذاق مميز وأهم فوائده الصحية التي أذهلت الأطباء

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100 جرام لوز مطحون

ملعقتين من السكر الناعم

خمس ملاعق ماء زهر

اثنين علبة زبادي طبيعي

ملعقتين ماء زهر

نصف لتر حليب

طريقة التحضير

نقوم بتجهيزه وعاء مناسب ونضع فيه اللوز المطحون مع السكر وتقلب جيدا ثم نضيف ثلاث ملاعق من ماء الزهر مع الاستمرار في عملية التقليب وتغطى المكونات مع بعضها وتترك لمدة 60 دقيقة على الأقل.

في الخطوة التالية يتم وضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي وإضافة الزبادي وماء الزهر ونصف لتر من الحليب وتقلب المكونات مع بعضها ثم وضعها في أكواب التقديم وتناوله.

فوائد عصير الحليب باللوز

يعتبر عصير الحليب باللوز من أكثر المشروبات والعصائر الطبيعية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة ومفيدة لصحة الجسم وخاصة للسيدات الحوامل المرضعات لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها وتساعد بشكل كبير على نمو الجنين.

يساعد هذا المشروب الطبيعي على تعويض ما فقده الجسم أثناء فترة الصيام ويساعد على تقليل التعب والإجهاد الشديد بجانب أنه يعمل بشكل فعال على تقوية عضلة القلب.

يعمل على وقاية الجسم من الأمراض وتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء فترة الصيام ومد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات والعناصر الهامة.