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صنعاء - ميسرا اسماعيل - «فيتامين بـ١٢».. من أهم الفيتامينات الذي يحتاجها الجسم، ولسوء الحظ فإن أعراض نقص فيتامين بـ١٢ في الجسم دقيقة للغاية، بالإضافة إلى أنها بطيئة في التطور، ولكن هناك بعض الأعراض التي قد تشير بنقص فيتامين بـ١٢ في جسمك.

وتشير الدراسات التي نشرها موقع Experienceالطبي، إلى أن الاعراض قد تتلخص في؛ الشعور بتنميل أو وخز في اليدين أو الساقين أو القدمين، الشعور بصعوبة في المشي، الاصابة بالأنيميا، حدوث التهابات مفاجأة في اللسان، فقدان الذاكرة.

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أعراض يجهلها الكثيرون تدل على نقص فيتامين B12 الهام في الجسم

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وقالت كلية الطب بجامعة هارفارد: "نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون بطيئا في التطور، ما يتسبب في ظهور الأعراض تدريجيا وتكثيفها بمرور الوقت. يمكن أن يحدث أيضا بسرعة نسبيا. نظرا لمجموعة الأعراض التي يمكن أن يسببها نقص فيتامين B12، يمكن التغاضي عن الحالة أو الخلط بينها وبين شيء آخر".

المصدر: اخبار اليوم