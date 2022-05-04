نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 علامات في جسمك تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. تدارك نفسك فورًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يسبب الكوليسترول الزائد في الدم LDL، ما يسمى بـ "فرط كوليسترول الدم"، أعراضاً مختلفة يُستدل عليه من خلالها؛ تعرّفي إليها في الآتي:

6 اشارات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول

- ألم صدر

وهذه من أولى العلامات التي تدل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم: ينتج ألم الصدر عن تراكم الكوليسترول في شرايين القلب (الشرايين التاجية) مما يؤدي إلى ضعف أكسجة عضلة القلب. يمكن أن تحدث هذه الآلام فقط أثناء التمرين (عند المشي، على سبيل المثال)، أو حتى أثناء الراحة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

3 علامات في الفم يعتقد الكثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. اكتشفها الآن ولا تتردد

لعرايس العيد .. أقوى خلطات لتفتيح المناطق الحساسة والتخلص من الجلد الميت تبييض ونعومة فوري وللأبد

6 علامات في جسمك تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. تدارك نفسك فورًا

حفنة من الزبيب يوميًا تصنع المعجزات في جسدك.. لن تتخيل النتيجة ماذا سيحدث لو تناولتها

عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة )

- ألم في ربلة الساق

إذا كانت شرايين الأطراف السفلية مسدودة بالكوليسترول الزائد، فقد يظهر الألم. من ناحية الأحاسيس، هذه "تقلصات" لا ترتبط بالضرورة بالنشاط البدني؛ لأنها يمكن أن تحدث حتى أثناء الراحة.

- ضعف القدرة على إقامة علاقة من الزوجة

نظراً لأنه يترسب داخل الشرايين وبالتالي يمنع وصول الدم إلى أعضاء مختلفة، يمكن أن يتسبب الكوليسترول في الضعف لدى الرجال الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم.

- الاضطرابات العصبية

إذا تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية داخل الرأس، فقد تظهر أعراض عصبية: دوار، صداع، تداخل في الكلام، تنميل، مشاكل في البصر ... هذه العلامات غالباً ما تكون عابرة.

- ضيق في التنفس

من الثابت أنّ الكوليسترول الزائد في الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالتالي، في حالة فرط كوليسترول الدم، يمكن للمرء أن يلاحظ تطور ضيق التنفس عند المجهود (حتى أثناء الراحة) والذي ينتج عن تلف عضلة القلب.

- الورم الصفراوي Xanthomas

هي أورام حميدة صغيرة (عادة ما تكون صفراء اللون) تتكون من كتل من الكوليسترول. قد تظهر الأورام الصفراء في حالات فرط كوليسترول الدم الشديد أو في حالات فرط كوليسترول الدم العائلي.

تابعي المزيد: 5 أعراض ضغط الدم تنذر بضرورة التوجه فوراً إلى طبيب القلب

أطعمة يجب تجنبها عند ارتفاع نسبة الكوليسترول

- اللحوم الباردة

يجب تجنّب المنتجات الدهنية، مثل اللحوم الحمراء المقددة والنقانق تماماً. جميعها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول والملح (والتي يمكن أن تزيد من ضغط الدم). من الأفضل إختيار المنتجات منزوعة الدهن بدلاً من ذلك مثل صدر الدجاج أو الحبش.

- الزبدة

من الأفضل تجنّب الطهي بالزبدة، واستبدالها بالسمن النباتي مع فيتوستيرول. ومع ذلك، يُنصح بأخذ النصيحة من طبيبك إذا كان الأمر يتعلق باستخدام هذا البديل لفترة طويلة.

- صفار البيض

على الرغم من اختلاف الروابط بين امتصاص صفار البيض وزيادة الكوليسترول وفقًا للدراسات، إلا أنه يوصى بتقليل استهلاكه، وذلك بقسمة الكميات في الوصفات على 2، وعدم تناول أكثر من بيضة واحدة يومياً بشكل عام.

- زيت جوز الهند

هذا الزيت غني بالأحماض الدهنية المشبعة. يوصى باستبداله بزيت الزيتون بشكل يومي.

- اللحوم الحمراء

يُنصح بعدم تجاوز 500 جرام من اللحوم الحمراء أسبوعياً، ويفضل تناول اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن والأرانب والأسماك الدهنية.

- الأحشاء

تحتوي بعض الأجزاء، مثل المخ والكبد والكلى، على نسبة عالية جداً من الكوليسترول. لذلك يجب أن يظل استهلاكها استثنائياً.

- الكعك والمعجنات

غالباً ما تكون هذه المنتجات غنية بالزبدة والبيض. لعلاج نفسك دون زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، استبدلي صفار البيض بالأبيض، واختاري الدقيق الكامل أو شبه الكامل (غني بالألياف أكثر من الأبيض)، واستبدلي الزبدة بالسمن النباتي أو التفاح المهروس أو الموز (التي توفر الترابط والنعومة في الكيكات).

- المقالي

يزيد الزيت المستخدم في طهي هذه الأطعمة بشكل كبير من محتوى الكوليسترول بعد الطهي. تجنّبي القلي قدر الإمكان، وقومي بخبز البطاطا أو الخضروات وغيرها من الأطعمة في الفرن.

• المصدر: topsante.com