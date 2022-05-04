ماذا سيحدث لجسمك لو تناولت حفنة من الزبيب يومياً؟.. لن تتخيل النتيجة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزبيب يخفض مستوى الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتنصح الخبيرة، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 غرام منه في اليوم. وتقول: “يحتوي الزبيب على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وتخفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية”. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: حفنة من الزبيب يوميًا تصنع المعجزات في جسدك.. لن تتخيل النتيجة ماذا سيحدث لو تناولتها عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة ) فخامة منزل دنيا سمير غانم تذهل الجمهور.. شاهد ماذا خلف لها والدها من كنوز عظيمة.. لن تصدق ماترى عيناك! علامة في اليد يتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم تطورات صادمة في الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة ميتة تخرج من التابوت أثناء تشييع جنازتها وتصرخ: "النجدة أنقذوني" والنهاية صادمة! صيام الست من شوال في عيد الفطر 1443 بنية قضاء أيام شهر رمضان وداعاً للأنسولين.. زيت هذا النبات على الريق يخفض السكر في الدم بشكل سريع لا تتوقعه زواج منة شلبي وأحمد السعدني ليلة العيد مفاجأة تهز الوسط الفني.. ماحدث صدم الكل ! مشاجرة داخل الحرم المكي والقوات السعودية الخاصة تتدخل لفض الاشتباك (التفاصيل كاملة) معجزة ربانية ضع كوب من الخل والملح في أركان المنزل لمدة ساعتين ولن تصدق النتيجة جربوها فورا سعوديون يكسرون زجاج مركبات في الشوارع والسبب صادم! ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة في المطبخ نهائياً رعب يصيب العالم… آخر تطورات “المرض الغامض الجديد”! علامات في الجسم يتساهل بها أغلب الناس وهي تدل على هبوط مستويات السكر في الدم بشكل خطير (تعرف عليها) نجل فنان العرب محمد عبده يفاجئ الملايين ويغني بطريقة أذهلت الجميع!.. شاهد



وتشير الخبيرة إلى أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء. وتقول، “أضيفوا الزبيب إلى العصيدة والفطائر والسلطات للحصول على الألياف الغذائية والفيتامينات والطعم اللذيذ”. وتضيف أنه يمكن أن يسبب تناول كمية كبيرة من الزبيب الإسهال والغثيان وحتى التقيؤ. لذلك لا ينصح بتناول الزبيب الأسود مع المضادات الحيوية، لأنه يقلل كمية الدواء التي يمتصها الجسم.

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