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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، أن والده يرفض تمام الأكل والشرب، وذلك على أثر تعرضه خال الأيام الماضية لوعكة صحية حادة أدخلته المستشفى.

وقال أحمد أبوزهرة إن والده تحسن من ناحية الالتهاب الرئوي الذي أدى إلى دخوله مرة أخرى إلى مستشفى الجلاء العسكري، ولكن المشكلة الرئيسية أنه يرفض تماما تناول الطعام أو الشراب حاليا، قائلا: الحمد لله تقريبا خلاص اتحسن من ناحية الاتهاب إلى كان عنده ووالمشكلة الرئسية والتحدي الرئسي أنه ياكل ويشرب اللي هو رفضه تماما، مطالبًا من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

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تطورات صادمة في الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

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و الجدير بالذكر،أن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة دخل المستشفي مؤخرَا بسبب تعرضه إلى وعكه أدت إلى فقدانة الوعي وشرخ في الحوض أدي إلى إجرائه عمليه جراحية لعلاج الحوض ثم عادي إلى غرفة عادية بالمستشفي، وبعد ذلك غادر المشفي وعاد لها مرة أخري بسبب اللتهاب رئوي.

وعلى جانب أخر، تعد آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو مسلسل هجمة مرتدة، والذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مع العديد من الفنانين من بينهم أحمد عز، وهند صبري، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد أهل الكهف، الذي يتعاون به مع كل من: محمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد.