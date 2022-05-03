صيام الست من شوال في عيد الفطر 1443 بنية قضاء أيام شهر رمضان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صيام الست أيام البيض شوال أي صيام أول ستة أيام متتابعة من شهر شوال بعد أول يوم العيد، لأنه لا يجوز شرعًا صيام أول أيام عيد الفطر المبارك بإجماع العلماء، والسبب هو عدم ظن المسلمين أنه كمالة يوم من أيام رمضان فيصوموه أي لكي لا يلتبس عليهم أمرهم، ولصيام الست أيام المتتابعة من شهر شوال بعد شهر رمضان الكريم، العديد من الفضائل الشرعية، خاصة في حال كانت صيام تطوع، أما ان كانت بنية قضاء أيام من شهر رمضان، فلها حكم آخر سنذكره في التالي وفي فضل صيام الست أيام البيض نذكر الحديث الشريف عن أبي أيوب رضيَ الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

“من صام شهر رمضان، وأتبعه ستًا من شهر شوال كان كصيام الدهر كله”.

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حكم صيام الست أيام البيض شوال

في نفس السياق السابق ذكره فقد أوضحت دار الإفتاء أن بداية صيام الست من شوال يستحب أن يبدأ المسم بصيامهم بعد أول أيام عيد الفطر المبارك ويعتبر الفضل فيهم هو نية الإنسان في المسارعة بالخير والثواب، فكلما أسرع الإنسان في اختيار الأيام الأوائل من شهر شوال بعد يوم العيد يعد مكانته أفضل حيث المسارعة في الطاعات، كما أن الحديث الشريف الصحيح السابق ذكره واضح المعنى فما من مسلم لا يحب أن يناله ثواب صيام الدهر، أما في حال أراد المسلم تأجيل صيامهم أو تفرقتهم على مدار شهر شوال فهذا يجوز أيضًا لعموم الحديث وإطلاقه، فسينال أيضًا المسلم الثواب.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء(حكم صيام الست من شوال بنية القضاء؟) pic.twitter.com/5ejSPm9PYA

— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 14, 2021

صيام الستة من شوال بعد أول أيام عيد الفطر لتمام السُنة

أيضًا فالصيام بشكل عام من الفرائض التي تطهر القلوب والنفوس لذا فشهر رمضان الكريم من أحب الشهور الهجرية إلى الله، واختصه الله سبحانه وتعالى بليلة خير من ألف شهر ليلة القدر وهذا لعظمته ومكانته عند الله، وسعي المسلم بإكمال الطاعة الثانية هو دليل على قبول الله سبحانه وتعالى من المسلم الطاعة الأولى فمعنى أن المسلم أراد الصيام بعد انقضاء شهر رمضان لزيادة الطاعة فهذا من الأدلة المادية على قبول صيام شهر رمضان، أما من يتبع الطاعة بمعصية فهذا دليل على عدم قبول المولى منه الطاعة الأولى.

حكم صيام ستة من شوال 1443هـ

صيام الست من شوال بنية قضاء أيام شهر رمضان

كذلك في حال من يسارع في صيام الستة من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان، فله حكم آخر حيث لا يجوز الجمع بين نية الفرض ونية النفل، فقضاء أيام من شهر رمضان هو قضاء فرض، أما صيام الست أيام البيض من شهر شوال فهو صيام النفل ولا يجوز شرعًا الجمع بينهما، والأفضل للمسلم ألا يشرع في صيام الست من شوال إلا بعد قضاء أيام فاتته من شهر رمضان وفق ما صرح به فضيلة مفتي عام المملكة العربية السعودية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ عبد العزيز آل شيخ.