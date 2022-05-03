تعرف على الشروط السعودية الاماراتية لتسليم الوديعة للبنك المركزي اليمني في عدن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - زار رئيس المجلس الرئاسي المعيَّن حديثاً رشاد العليمي، السعودية في زيارة رسمية التقى فيها بالملك السعودي وولي العهد للتباحث حول الوديعة السعودية المقدمة إلى اليمن.

ووفقاً لمصادر فإن الزيارة التي قام بها العليمي ركزت على محاولة إلغاء أو تخفيف بعض الاشتراطات التي فرضتها المملكة و #الإمارات بشأن تقديم الدعم المعلن عنه في 7 أبريل 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل 2 مليار دولار كدعم لبنك #عدن المركزي، و600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية و400 مليون لمشاريع ومبادرات تنموية.

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وتشير المصادر إلى أن أهداف الزيارة تتضمن التوضيح الرسمي للجانب السعودي بعدم قدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ بعض البنود المتعلقة بالدعم إلا بعد مرور فترة طويلة، وذلك لعدة أسباب أبرزها تراكم الديون الخارجية وعدم توصل أطراف الحكومة الجديدة إلى اتفاق سياسي شامل حول عدد من القضايا التي شكَّلت خلافات واسعة النطاق خلال الفترة الرئاسية السابقة لهادي.

وركَّز "العليمي" والوفد المرافق له، والمكوَّن من نوابه أعضاء المجلس الرئاسي، على إلغاء بعض بنود الدعم المفروضة من أجل إطلاق الـ3 مليارات دولار، إلا أنه لا معلومات حتى الآن حول قبول الطلب من رفضه.

كما طلب العليمي الذي استلم صلاحيات هادي بالكامل، من الجانب السعودي تمكين بنك عدن المركزي من إدارة عائدات مبيعات النفط الخام في الحساب الخاص بالبنك الأهلي السعودي لضمان تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، إلى حين يتم التوافق على ترتيبات إطلاق الدعم السعودي والإماراتي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تناقلتها وسائل الإعلام حول رفض السعودية الإفراج عن مليار دولار من عائدات النفط اليمني والتي تم إيداعها في البنك الأهلي السعودي، فضلاً عن تقييد السحب من الأرصدة والحسابات البنكية التي تملكها حكومة عدن في البنوك السعودية.

وكانت حكومة عدن قد أعلنت في وقتٍ سابق بأن الإيرادات النفطية للعام 2021 تجاوزت مليار دولار لأول مرة منذ عام 2015، بفارق يتجاوز 300 مليون دولار عن الأعوام السابقة، وهي العائدات التي انتهى بها المطاف في الحساب الخاص بالبنك الأهلي السعودي.

ويُشار إلى أن أولى خطوات المجلس الرئاسي إبرام صفقة لبيع حوالي مليون برميل من النفط الخام اليمني إلى دولة الهند من ميناء النشيمة بمحافظة #شبوة، بقيمة 106 ملايين دولار، ما يعادل 101 مليار ريال، عبر الناقلة النفطية العملاقة SEAVELVET قادمةً من ميناء SIKKA الهندي.

وفي أثناء البحث عن منافذ تمويل ودعم اقتصادي في أعقاب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، أجرى محافظ بنك عدن المركزي "أحمد غالب" عدداً من الجولات في الولايات المتحدة الأمريكية لطلب الدعم المالي والفني من المؤسسات المالية الكبرى، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

حيث بحث المحافظ مع ممثلي صندوق النقد ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة الأمريكية، إمكانية تقديم الدعم لليمن وسبل تمكين بنك عدن المركزي من تطوير أداء الجهاز المصرفي اليمني، وإيجاد حلول لمشاكل استنزاف الاحتياطيات الخارجية، وعجز موارد الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وتغطية تلك الالتزامات بالاقتراض من البنك المركزي مما يزيد من الضغوطات على سعر صرف العملة والأسعار.