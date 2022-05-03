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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت أجهزة الأمن في السعودية تفاصيل نشوب مشاجرة بين شخصين، الخميس، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة في بيان، قالت فيه: «باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى، نتيجة التلاسن بين شخصين، لم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».

وتابع البيان: «تهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله».

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مشاجرة داخل الحرم المكي والقوات السعودية الخاصة تتدخل لفض الاشتباك (التفاصيل كاملة)

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات بالدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكشفت الوزارة عن خطوات حجز مواعيد أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك عبر تطبيق «اعتمرنا».‏

وحددت الوزارة ثلاثة ضوابط لحجز موعد العمرة، منها: «إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة، والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق».

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الدخول للمملكة قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيا، لافتة إلى أنه إذا ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح كذلك.