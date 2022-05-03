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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طريقة التخلص من صراصير المطبخ الصغيرة، تعانى الكثير من ربات البيوت من انتشار الصراصير بالمنزل والذي يزداد عادة مع قدوم فصل الصيف مسببة إزعاجا كبيرا حيث لا يكمن ضررها فى شكلها المخيف فقط بل إنها أيضا قد تتسبب فى تلوث الطعام إذا تم اختلاطها به، وتعد المطابخ هى الملجأ الرئيسي للصراصير الصغيرة وانتشارها نظرا لترك بقايا الطعام به وعدم التخلص من القمامة يوميا إلى جانب أنه بيئة مناسبة للصراصير لكثرة تواجد المياه به التي قد تكون مسكوبة على بعض الأسطح أو على أرضية المطبخ لأن الصراصير لا تستطيع العيش بدون ماء، لذلك لابد أخذ هذه الأشياء فى الحسبان عند التفكير فى طرق التخلص من الصراصير نهائيا وعدم انجذابها للمنزل مع تطبيق بعض الطرق الفعالة التي تساعد فى طردها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية.

طرق التخلص من الصراصير بالمطبخ

يساعد الخل بشكل كبير على التخلص من الصراصير نهائيا وطردها من المنزل ويمكن استخدامه عن طريق رشه فى الشقوق أو الحفر التي تخرج منها الصراصير، أو عن طرق وضعه فى بخاخة والرش به فى جميع الأركان والأسطح بالمطبخ حيث أن الصراصير لا تستطيع التنفس فى تواجدها لذلك يعمل على طردها فى الحال.

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ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة في المطبخ نهائياً

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الزيوت العطرية

تعد الزيوت العطرية من الروائح الكريهة للصراصير والتي تنفر منها دائما، ويمكن فعل ذلك عن طريق غمس قطعة قطن فى أحد الزيوت العطرية النفاذة مثل اللافندر أو النعناع أو الأوكالبتوس وغيرها ثم القيام بالمسح بها على الأسطح وأماكن تواجد الصراصير.

ورق الغار

يعد ورق الغار من الطرق الفعالة والأمنة للتخلص من الصراصير وطردها من المنزل ويمكن نثره فى جميع أنحاء المنزل دون التخوف تجاه الأطفال، حيث يمكن توزيع بعض أوراق ورق الغار الصحيحة أو القيام بطحنه حتى يتحول إلى مسحوق ناعم يمكن رشه فى جميع أركان المطبخ.

حمض البوريك والسكر

يمكنك صنع طعما قاتل للصراصير عن طريق خلط كمية من حمض البوريك مع السكر، حيث يعد السكر طعما للصراصير ويعمل حمض البوريك على قتلها لذلك عند اقتراب الصراصير من ذلك الطعم والتغذي عليه فأنها تموت فى الحال.