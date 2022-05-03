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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حادث مروري مروع وقع اليوم الإثنين على طريق سريع في الأردن. وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين وأحدهم حالته حرجة إثر حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق 100 ( بما يعرف بتحويلة الزرقاء ) . تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: في أول أيام العيد .. شاهد: حادث مروري مروع على طريق سريع في الأردن صاروخ التبييض للعرايس في عيد الفطر .. كريم الكركم والنشا السحري لتبيض وشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق حتى لايفسد..طريقة تجفيف طلاء الأظافر بسرعة وصفة تنظيف القولون من السموم المتحجرة لسنوات وعلاج مشاكل الإمساك والغازات الكريهة اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الفطر للمعايدة بطريقة مميزة على الأهل والأصدقاء بدون حمية.. عصير خارق يخلصك من دهون الكرش خلال أيام ووفق مصدر أمني أردني وقع حادث تصادم صباح اليوم بين مركبتين نهاية شارع الميه ونتج عنه وفاتين وخمس إصابات أحدهم سيئة فيما تم نقل الوفيات والاصابات إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة. .







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