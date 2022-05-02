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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يسعى الكثير من السيدات للبحث عن طريقه لتفتيح الوجه والجسم، قد يلجأ البعض لاستخدام كريمات التفتيح غالية الثمن لتفتيح الوجه والجسم ولكن قد تحتو على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة لذا يلجأ المعظم لاستخدام الطرق الطبيعية ومن أفضل هذه الخلطات كريم الكركم والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم، حيث يفضله الكثير من الفنانات ونجمات السينما، للحصول على بشرة مثالية وبيضاء دون إستخدام المكياج، حيث يعمل الكركم على تفتيح البشرة وتنقيتها وشد البشرة وجعلها خالية من التجاعيد التى تأتى بسبب التقدم في العمر، ويمكن إستخدام كل منتج على حدا.

كريم الكركم والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم

يمكن إستخدام النشا في تنظيف البشرة وجعلها خالية من الأتربة والجراثيم والحفاظ على نضارة البشرة وجعلها خالية من الشوائب، وهى من أفضل الخلطات ومن مكونات هذه الخلطة؛

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صاروخ التبييض للعرايس في عيد الفطر .. كريم الكركم والنشا السحري لتبيض وشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق

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نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الكركم المطحون.

نصف كوب من الزبادى.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وزيت اللوز.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

خطوات عمل كريم الكركم والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم؛

يتم وضع جميع المكونات معا في إناء وخلطهم معا بصورة دائرية، ويفضل استخدام المضرب الكهربائي حتى الحصول على قوام ناعم.

قبل وضع الكريم علينا تنظيف الرقبة والوجه أولاً.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه والرقبة .

يترك الخليط لمدة أربع ساعات على الأقل أو حتى يجف تماما.

ثم نقوم بفرك البشرة بحركات دائرية حتى تنظيف البشرة من الخليط تماما.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على الوجه من أجل تنقية المسام وغلقها .

ينصح باستخدام هذه الوصفة كل 3 أيام للحصول على أفضل نتيجة.

يتم وضع باقي الخليط في الثلاجة.

فوائد كريم الكركم والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم؛

تفتيح البشرة والحصول على بشرة موردة وصافية.

تنقية البشرة وتنظيفها من آثار الحبوب والكلف.

القضاء على الهالات السوداء وتوحيد لون البشرة.

إزالة البثور السوداء من الوجه تماما.

الحصول على بشرة نقية وصافية وخالية من الشوائب.