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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من منا لا تحب تطبيق طلاء الاظافر لكن أكثر ما يزعج هو كيفية تجفيفه بسرعة، فأي حركة قبل جفاف طلاء الاظافر غالباً ما تؤدي الى إفساده لا تقلقي بعد الان وجدنا لك الحل إليك هذه الطرق السريعة لجفيف طلاء الاظافر . 1-مجفف الشعر تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: صاروخ التبييض للعرايس في عيد الفطر .. كريم الكركم والنشا السحري لتبيض وشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق حتى لايفسد..طريقة تجفيف طلاء الأظافر بسرعة وصفة تنظيف القولون من السموم المتحجرة لسنوات وعلاج مشاكل الإمساك والغازات الكريهة اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الفطر للمعايدة بطريقة مميزة على الأهل والأصدقاء بدون حمية.. عصير خارق يخلصك من دهون الكرش خلال أيام اضبطي مجفّف الشعر على الحرارة المنخفضة ووجهيه بحركات دائرية نحو أظافركِ تاركة مسافة بينهما للتجفيف في أسرع وقت. 2-الماء والثلج بعد تطبيق طلاء الأظافر انقعي أظافرك لمدة دقيقتين في وعاء من الماء الممتلئ بمكعّبات الثلج الحرارة المنخفضة تعمل على التصاق جزيئات الطلاء وبالتالي تعمل كمجفّف. 3-قارورة الهواء استخدمي قارورة صغيرة مليئة بالهواء السائل أو ما يسمى بـAir Duster ستمتصّ الحرارة وترسل رذاذ بارد إلى الأظافر. 4-سبراي الشعر يعتبر أيضاً وسيلة لتجفيف طلاء الأظافر بسرعة كل ما عليك فعله بعد تطبيق الطلاء هو انتظار 3 دقائق حتى يجف وامسكي السبراي بعيداً عن أظافرك ورشّي المستحضر على كامل الأظافر بعدها اغسلي يديك بمياه باردة.

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