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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة عن تأثير عصير الطماطم. في خسارة الدهون حول الخصر. دون اتباع نظام أو حمية غذائية. حيث تلعب الطماطم دوراً رئيسياً في السيطرة على زيادة الوزن.

وبينت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن نصف ليتر من عصير الطماطم يومياً لمدة 8 أسابيع. تمكنوا من خسارة نحو بوصة واحدة من محيط خصورهن. وانخفض مستوى الكولسترول في دمائهنّ بنسبة 10%.

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بدون حمية.. عصير خارق يخلصك من دهون الكرش خلال أيام

ووجد الباحثون أن معظم السيدات اللواتي انتظمن في تناول عصير الطماطم لمدة شهرين فقدن أكثر من رطل من الدهون .