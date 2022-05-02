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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأت الفانيليا السائلة بالانتشار كمكون أساسي في وصفات الحلويات. لطعمها القوي ورائحتها التي لا يمكن مقاومتها. ولكنها غالباً ما تكون غير متوفرة . لذا اكتشفي بديل الفانيليا السائلة في الكيك والحلويات . الفانيليا البودرة: تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: منها القهوة.. بديل الفانيليا السائلة في الكيك والحلويات أسرار عمل بسكويت العيد المقرمش بالنشادر في المنزل بأقل التكلفة وألذ طعم رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 أجدد عبارات عيدكم مبارك جلد عريس سوداني في حفل زفافه ليثبت شدة تحمله وأنه قوي لكن النهاية كانت صادمة! ( شاهد الفيديو ) علامة بالوجه قد تعتقد أنها عادية لاكنها تكشف عن إصابتك بمرض الكبد! .. لا تتجاهلها فلكي سعودي يحلق شاربه بعد خسارته لتحدي عيد الفطر 7 مشروبات طبيعية تنزل نسبة السكر في الدم وتساعدك على التحكم به.. تعرف عليها عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل غريب.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية صادمة! الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيا في هذه الدول بسبب تعذر رؤية الهلال !! (الأسماء) لن تصدق ماذا قد يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول اللحوم تمامًا يكفي إستخدام 1/8 ملعقة صغيرة من بودرة الفانيليا. بديلة ل ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا. قطرات من الخل حيث يقضي تماماً على رائحة البيض. لذا يمكنك إستخدامه للتخلص فقط من رائحة الزنخة. كما يساعد على الحصول علي هشاشة أكثر للكيك. لكن لا تكثري من كميته حتى لا يترك طعماً واضحاً بالوصفة. القرفة: تعطي مذاقاً رائعاً ومختلفاً عن نكهة الفانيليا. بالإضافة للرائحة العطرة والمميزة أيضاً لها. القهوة إغلي كمية من القهوة صغيرة حيث تكفي بضع ملاعق. وإضافتها للمكونات حتى تنكه الكيك بطعم ورائحة القهوة اللذيذة.

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