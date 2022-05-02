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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجلد عريس سوداني بالسوط أثناء رقصة العرس في حفل الزفاف.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من أقارب العريس والعروسة يؤدون رقصة العرس بينما يقف العريس ويقوم شخص آخر بضربه بالسوط.

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جلد عريس سوداني في حفل زفافه ليثبت شدة تحمله وأنه قوي لكن النهاية كانت صادمة! ( شاهد الفيديو )

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وأبان الفيديو قوة تحمل العريس للجلد حيث ظل واقف ثابتاً ولم يتألم أو يصرخ.

الجدير بالذكر أن جلد العريس يعتبر عادة منتشرة بين بعض القبائل في السودان وهي دليل على قوة العريس فإذا تحمل الضرب يتم استكمال العرس وإذا صرخ أثناء ضربه بالسوط يلغي شقيق العروس العرس.