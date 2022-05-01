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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاعل كبير وواسع مع شاب سعودي يدعى «زعاق حايل»، أشعل مواقع ‏التواصل خلال الساعات الماضية، وتصدر قائمة الترند في عدد من الدول العربية، بعد ‏إعلان السعودية أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر وليس الأحد. فما قصته؟‏

الشاب السعودي الذي أثار عاصفة من التفاعل عبر تويتر وإنستغرام كان قد نشر ‏مقطع فيديو له الأسبوع الماضي، حيث تحدى متابعيه بأن أول أيام عيد الفطر ‏السعيد سيكون اليوم الأحد، وإذا لم يكن كذلك، فإنه سوف يقوم بحلق شاربه أمام ‏البث المباشر عبر السوشيال ميديا.‏

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فلكي سعودي يحلق شاربه بعد خسارته لتحدي عيد الفطر

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وقال في المقطع: «راح أحلق شاربي على الصفر إذا كان العيد يوم الاثنين، العيد ‏بيكون يوم الأحد».‏



وكان المواطن، الذي يسمي نفسه «زعاق حايل»، قد خسر الرهان أمام الفلكي ‏السعودي خالد الزعاق بالتزامن مع نشر وسم «حلق شنبه» و«زعاق حايل»، ‏وتداوله بقوة عبر تويتر.

فيما أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم ‏الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.‏

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن دائرة الأهلة عقدت جلسة مساء أمس، وأنه ‏‏نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، فإن دائرة الأهلة تقرر أن اليوم الأحد هو المكمل ‏لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك.