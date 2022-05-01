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صنعاء - ميسرا اسماعيل - داء السكري هو مرض مزمن يتوقف فيه الجسم عن إنتاج الأنسولين ، وهو المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

هناك نوعان من مرض السكري ، النوع 1 والنوع 2 ، يحدث الأول خاصة عند الأطفال والشباب والمراهقين ويرتبط بخلل في البنكرياس ، الذي لا يستطيع إنتاج الأنسولين ، في مثل هذه الحالات ، من الضروري تناول الدواء وحقن الأنسولين من أجل السيطرة عليه.

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7 مشروبات طبيعية تنزل نسبة السكر في الدم وتساعدك على التحكم به.. تعرف عليها

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من ناحية أخرى ، يتم تحفيز داء السكري من النوع 2 عادةً عند كبار السن وهو أكثر ارتباطًا بنظام غذائي غير متوازن والسمنة. إكتشف أعراض مرض السكري من النوع 1 و 2.

يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري الحفاظ على مؤشرات نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ، حتى لا تتطور الحالة وتسبب أمراض خطيرة.

هناك بعض العصائر لمرضى السكر التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وهي ممتازة للصحة.

مشروبات تنظم السكر في الدم

فيما يلي بعض المشروبات التي تساعد على تنظيم السكر في الدم لدى مرضى السكر ، تذكر أنه من المستحسن دائمًا تحضير العصير مع المكونات الطازجة والعضوية وتناول العصير مباشرة بعد التحضير ، حتى لا تضيع خصائص المكونات.

1. عصير الجزر والكرفس لمرضة السكر

المكونات - جزرة - 2 سيقان كرفس. - 1 كوب ماء مفلتر - التحلية حسب الذوق.

طريقة التحضير اغسل الجزر والكرفس جيدا ، يقشر الجزر ويقطع إلى قطع أصغر ، ثم ضع جميع المكونات في الخلاط ، يمزج الخليط جيدا ويشرب على الفور.

2. عصير التفاح والجزر لمرضى السكر

المكونات - نصف تفاحة - جزرة - 1 كوب ماء - التحلية حسب الذوق.

طريقة التحضير قطع التفاح غير المقشر إلى قطع ، اغسل الجزرة وقشرها وقطعها إلى شرائح ، خذ المكونات إلى الخلاط مع الماء وقم بمزجها ، عندما يصبح العصير متجانس ، يقدم على الفور.

3. عصير الخيار والتفاح لمرضى السكر.

المكونات - نصف تفاحة - جزرة - خيارة - 100 مل من ماء جوز الهند. - النعناع المفروم حسب الذوق. طريقة التحضير ضع جميع المكونات في الخلاط ، قم بمزجها جيدا حتى تحصل على خليط متجانس وقدم العصير على الفور .

4. عصير الأناناس والليمون لمرضى السكر

المكونات - نصف أناناس مقطع - الشمر حسب الذوق. - 1 كوب شاي عصير ليمون - التحلية حسب الذوق.

طريقة التحضير قم بمزج الأناناس غير المقشر مع الشمر وعصير الليمون ، ثم يقدم مع مكعبات الثلج!

5. عصير التفاح والقرع لمرضى السكر

المكونات - نصف تفاح مع قشر. - 1 كوب عصير ليمون. - أوراق النعناع حسب الذوق. - 1 ملعقة كبيرة من بذور عباد الشمس المقشر. - 1 كوب من اليقطين الخام. - 1 سم من الزنجبيل.

طريقة التحضير أخرجي البذور من التفاح واقطعه إلى قطع صغيرة ، إزالة قشر اليقطين وقطعه أيضا ، اغسل أوراق النعناع ، اعصر عصير الليمون ، قطع شريحة الزنجبيل المقشرة ، ثم تخفق جميع المكونات في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

6. عصير الكمثرى مع الجريب الفروت لمرضى السكر

المكونات - نصف كمثرى - ملعقة صغيرة من القرفة. - 1 جريب فروت.

طريقة التحضير قطع الكمثرى إلى قطع أصغر بدون بذور ، مع الاحتفاظ بالقشور ، اعصر العصير من الجريب فروت وامزجهما في الخلاط ، ضف القرفة المطحونة وتُمزج جيداً وتُقدّم.

7. عصير التفاح والجزر وبذور الكتان لمرضى السكر

المكونات - تفاحة صغيرة - جزرة مقطعة - لتر من الماء المصفى - ملعقة كبيرة من بذور الكتان. - أوراق النعناع المفرومة.

طريقة التحضير قطع التفاح مع القشير وأزل البذور ، قطع الجزرة إلى قطع بدون قشر ، اغسل أوراق النعناع ، تخفق جميع المكونات في الخلاط حتى تصبح متجانسة ثم تقدم على الفور

المصدر/ ويب صحة