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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تسببت سيدة في مشكلة كبيرة لابنتها العروس، حيث تدخلت بشكل مستمر في كل التحضيرات التي تقوم بها ابنتها مما عكر صفو العروس، وعلى الرغم من عقد القران قبل حفل الزفاف إلا أن هذه السيدة كان لها شرط غريب صدم ابنتها وزوجها.

ذكرت العروس البالغة من العمر 26 عامًا أن والدتها تسببت في انفصالها عن زوجها في ليلة الزفاف بعد أن حضرت إلى زوجها وطلبت منه أن ينقلوا محل إقامتهم و أن يسكنوا في منزل قريب منها، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

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عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل غريب.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية صادمة!

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بدأت المشكلة الكبرى حينما رفض العريس طلب حماته والتنازل عن المنزل الذي سيعيش فيه لكي يستأجر واحدًا آخر خاصة وأن كل التفاصيل كانت حماته وعروسته على علم بها قبل الزواج بسنتين أي منذ الخطوبة تمامًا.

بمجرد أن انتهى حفل الزفاف بدأت والدة العروس خطتها، ومن هنا حدثت مشادة كلامية بين العريس وحماته وعندما طلب من عروسته الرحيل معه رفضت واشترطت أن يعتذر في البداية لوالدتها فرفض ذلك وغادر المكان وانقلب كل شيء رأسًا على عقب.

المصدر: موقع «ميرور» البريطاني ترجمة خاصة