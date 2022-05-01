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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية، سواء تلك الدول التي بدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أبريل الجاري، أو البلدان التي بدأ بها رمضان في 2 أبريل، مثل مصر والسعودية والإمارات وغالبية دول الخليج وشمال إفريقيا، لكن هناك 3 دول بها عدد كبير من المسلمين يكون أول أيام عيد الفطر فيها يوم الثلاثاء المقبل.

الإثنين أول أيام عيد الفطر بأغلب الدول العربية

وبحسب مركز الفلك الدولي، أكد في بيانه، أن الدول التي ستتحرى هلال عيد الفطر المبارك يوم السبت، هي غالبية البلدان التي كان أول يوم في شهر رمضان المبارك عندها يوم السبت 2 أبريل الجاري، مثل مصر والسعودية، أما الدول الأخرى خاصة في شرق آسيا والمغرب وعمان والأردن، فإنها تتحرى الهلال يوم الأحد المقبل 1 مايو المقبل.

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الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيا في هذه الدول بسبب تعذر رؤية الهلال !! (الأسماء)

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3 دول يوافق العيد فيها يوم الثلاثاء

وقال المركز إن غالبية الدول سواء تلك التي ستتحرى الهلال يوم السبت أو الأخرى التي ستتحراه يوم الأحد، سيكون فيها أول أيام العيد فلكيًا، الإثنين، وهو الموافق 2 مايو 2022، عدا 3 دول بها عدد كبير من المسلمين، وهذه الدول هي الهند وباكستان وبنجلاديش، وهي دول بدأت صيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أبريل الجاري.

وأكد أن الدول التي تستطلع هلال رمضان يوم السبت، سيكون فيه رؤية هلال شهر شوال مستحيلة، وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد الغروب، وبالتالي فإن هذه الدول ستكمل عدة رمضان 30 يومًا ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإثنين المقبل، ومن بين هذه الدول هي مصر.

أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، تكون فيها الرؤية ممكنة بالعين المجردة لكن بصعوبة خاصة من القارة الإفريقية، عدا جنوبها ومن غرب أوروبا وشمال أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين تكون رؤية الهلال ممكنة بسهولة نسبيا في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى، وبالتالي يكون شهر رمضان المبارك في هذه الدول 29 يومًا، وأول أيام عيد الفطر هو الإثنين 2 مايو المقبل.