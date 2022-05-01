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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يفضل البعض أن يصبحوا نباتيين لأسباب عديدة، ويتوقفوا عن تناول اللحوم تمامًا من أجل صحتهم، على الرغم من أن النظام الغذائي النباتي له بالتأكيد الكثير من الفوائد، إلا أن التخلي عن اللحوم فجأة قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة وغير السارة.

تمامًا مثل أي تغيير جذري في النظام الغذائي، فإن تجنب اللحوم تماما يسبب ضغطًا شديدًا على جسمك، وقد يتسبب في بعض الأعراض التي نستعرضها وفقا لموقع برايت سايد.

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لن تصدق ماذا قد يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول اللحوم تمامًا

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- قد تتشقق بشرتك

إذا كنت تحلم بالحصول على بشرة نقية تمامًا، فقد يؤدي استبعاد اللحوم فجأة من نظامك الغذائي إلى بعض المفاجآت غير السارة.

اللحوم الحمراء غنية بالأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الكولاجين، وعدم الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية قد يجعل بشرتك تبدو باهتة.

تحتوي اللحوم أيضًا على الزنك، وحتى إذا تناول النباتيون ما يكفي من الفول والحبوب الغنية أيضًا بالزنك، فإن بعض المركبات الموجودة فيها تمنع الجسم من امتصاصها، قد يؤثر عدم الحصول على كمية كافية من الزنك على بشرتك بعدة طرق، بما في ذلك التسبب في ظهور حب الشباب .

- قد تشعر بالحاجة إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة

اللحوم هي أحد المصادر الرئيسية للبروتين، وعندما تتوقف عن تناول اللحوم فجأة، قد تجد نفسك ممتلئًا بكل وجبة خفيفة غير صحية يمكنك الحصول عليها.

يحتاج جسمك إلى وقت للتكيف مع هذا التغيير الغذائي المفاجئ، وإذا قررت أن تصبح نباتيًا، فاحتفظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية، مثل المكسرات أو الفواكه، في متناول اليد لتجنب إغراء تناول البطاطس أو المعجنات.

- قد تواجه المزيد من التقلبات المزاجية

كل ما تأكله له تأثير قوي على مستوى التوتر لديك لأن الميكروبيوم في معدتك يطلق نواقل عصبية تتواصل مع عقلك، على الرغم من أن هذا التأثير الجانبي غير السار مؤقت وسيختفي بمجرد أن يتكيف جسمك مع التغييرات، فقد يعاني بعض النباتيين من القلق أكثر مما اعتادوا عليه، عندما يتجنبوا اللحوم تماما.

- قد تلاحظ تساقط المزيد من الشعر

على الرغم من وجود الكثير من المصادر النباتية الجيدة للزنك، مثل البقوليات والمكسرات والبذور، إلا أن البروتين يساعد الجسم على امتصاص الزنك، وقد يتعرض النباتيون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية، عندما لا تحصل على ما يكفي من الزنك بانتظام، فقد يؤثر ذلك على شعرك وقد يؤدي إلى تساقط الشعر على المدى الطويل، إذا كنت عازمًا على التوقف عن تناول اللحوم، فتأكد من استهلاك ما يصل إلى 50٪ من الزنك أكثر من الكميات الموصى بها.

- معدتك قد تؤلمك

في حين أن تناول الخضار سيجعل أمعائك جيدة بالتأكيد، فإن التحول فجأة من تناول الكثير من اللحوم إلى عدم تناول أي شيء على الإطلاق يمكن أن يزعج التركيب الفريد للبكتيريا في معدتك.

عندما تغير نظامك الغذائي بشكل كبير وتبدأ في تناول أطعمة مختلفة عن تلك التي اعتدت عليها، فقد يتسبب ذلك في آلام في المعدة وعسر الهضم في البداية.