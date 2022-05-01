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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت 3 دول أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلافا لمعظم الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ان الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وتحتفل كل من أفغانستان والنيجر ومالي، بعيد الفطر المبارك، يوم غد الأحد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

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عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر (الأسماء)

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وأعلنت المحكمة العليا في دولة أفغانستان أن يوم الأحد الموافق الأول من مايو سيكون أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، وان اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان 1443، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم.

وأوضحت أنه "نظرا لرؤية الهلال في ولايات (غور، وغزني، وقندهار، وفراه) وثبوت 27 شهادة صحيحة لدى اللجان الإقليمية، فإن غدا الأحد الموافق (1/شوال/١443هـ) أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء البلاد".

فيما أعلن تلفزيون النيجر الرسمي رسميا ثبوت رؤية هلال شوال في 4 أقاليم، وبذلك يكون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس النيجر محمد بازوم التهنئة إلى الشعب بمناسبة عبد الفطر، متمنا لهم عيد سعيد في سلام وأمن وتضامن.

كما أعلنت مالي، يوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال من موقعين من قبل 8 شهود، وبذلك يكون غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

وفي وقت سابق، أعلنت دول إسلامية وعربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان والسودان وتركيا أن يوم الإثنين المقبل 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ".

وأضاف البيان أنه "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.. تقرر أن يوم غدٍ الأحد الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.