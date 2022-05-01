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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرفي طريقة عمل أفضل كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر وتخليصه من أي تجاعيد وتشابك بين الخصلة والأخرى، ففي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح أكثر من وصفة طبيعية يمكنك من خلالها الحصول على شعر انسيابي وناعم تمامًا ويمكنك اتباع الوصفة الأسهل بالنسبة لك ومكوناتها متوفرة في منزل، فالشعر يتأثر بسهولة من أي شيء وخاصة من عوامل الجو الخارجية وكذلك عدم التغذية الجيدة، وسنبدأ الآن في تقديم كيفية تحضير الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة.

كيفية تحضير كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر

1. فرد الشعر بالموز

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أقوى كيراتين طبيعي .. وصفة سحرية لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال 10 دقائق وتحويله مثل الحرير في ليلة العيد

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مكونات الوصفة:-

حبة موزة كبيرة ناضجة ومهروسة جدًا.

حبتان من البيض كبيرة الحجم.

خطوات وطريقة التحضير:-

قومي بخلط البيض مع الموز وقلبيهم جيدًا حتى يتحول الخليط إلى خليط سائل ولين في نفس الوقت حيث يمكنك طحنه جيدًا في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط على شعرك جيدًا من كل النواحي حتى تغطي كل جزء على شعرك.

ثم قومي بتركه لمدة ساعتين كاملتين.

احرصي على تغطية شعرك أثناء الانتظار.

ثم قومي بشطف شعرك وخلصيه من بقايا الخليط بالماء والشامبو ونظفيه جيدًا من بقايا الخليط.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

2. وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون

مكونات الوصفة:-

ملعقتن كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب كبير من حليب جوز الهند.

خطوات وطريقة التحضير:-

قومي بإضافة عصير الليمون مع حليب جوز الهند في طبق مناسب واخلطيهم جيدًا حتى يتجانس المزيج تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في علبة زجاجية وأغلقيه جيدًا ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة واتركيه ليلة كاملة بداخلها.

اشطفي شعرك جيدًا ونظفيه من أي كريمات.

ثم ابدئي في وضع الخليط على شعرك من أول جذور الشعر حتى أطرافه ودلكيه جيدًا.

يجب عليك تغطية شعرك أثناء وضعك للخليط عليه سواء بغطاء بلاستيكي أو باروكة النايلون للشعر حتى يحافظ على الخلطة دافئة على شعرك.

اتركيه على شعرك لمدة ثلاثين دقيقة كاملة ثم قومي بغسل شعرك بشامبو خالي من الكبريت وماء بارد.

ثم قومي بتكرارها مرة واحدة أسبوعيًا.