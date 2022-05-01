نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طريقة عمل السوداني المملح اللذيذ في المنزل بكل سهولة من أفضل أنواع التسالي للعيد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السوداني المملح ، من أنواع التسالي المفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ومحبب، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المملح.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بمكونين فقط تعرفي على طريقة تنظيف المرايا والزجاج في خمس دقائق وعلى أد الأيد

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا وكم تُقدّر على كل فرد؟.. الأزهر يجيب

قواعد إتيكيت لازم تعرفها قبل ما يهل العيد.. من تقديم التهانى للعيدية

اخلط عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناوله.. وشاهد لن تصدق ما سيحدث

طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشوات ونكهات مختلفة وطعم بيتي رائع

أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Happy EID Fitr حالات واتس اب وفيس بوك

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

السعودية تعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 - 1443هـ

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه حتي لو كان شعرك مجعد سيصبح حرير وناعم من أول استعمال

متى العيد 2022 – 1443 - إليك موعد عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية للقطاعين العام والخاص

عصير طبيعي " يمنع " تراكم الكوليسترول الضار في الدم و" يحميك " من خطر الإصابة بالنوبات القلبية!

مكونات السوداني المملح

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ملعقتين كبار من الملح.

مقدار نصف كيلو من الفول السوداني المقشر.

ومقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المملح وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع كمية مناسبة من الماء فيه ونضعه على النار ونضيف إليه ملعقتين الملح وملعقة ملح الليمون.

ونترك الإناء على النار حتي يغلي الماء.

وبعدما يغلى الماء نضع فيه الفول السوداني المقشر ويجب أن تكون قشرة الفول السوداني الداخلية والتي تكون باللون الاحمر موجودة.

ثم نترك الفول ليغلي في الماء لمدة ١٠ دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الفول الذي قمنا بغليهمن الماء، ونضعه على صاج وندخله في الفرن على نار بدرجة حرارة هادئة يجف الفول تماما.

وبعدما تتم تسويته ويجف من الماء نقوم بإخراجه ونتركه جانبا حتي يبرد.

ثم يكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل الفول السوداني بالشوكولاتة أو صوص القهوة.

كما يمكن تناوله مع العديد من أنواع الصوصات المميزة مثل صوص الجبنة الناتشو اللذيذة أو الجبنة الشيدر حسب الرغبة