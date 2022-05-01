نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يجب أن تلتزمِ بهذه النصائح قبل صبغ الشعر وهل الصالون أم البيت أفضل في تغير لون الشعر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بما أن العيد بات وشيكًا فبعد قيام أغلب دول العالم بالإعلان أن يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان، فبالتأكيد هناك العديد من النساء يريدون التغيير من لون شعرهم من أجل التجديد والشعور بالفرح، لكن قبل أن تقومي بأي شيء يجب عليك أن تتعرفي على بعض النقاط حتى لا يحدث أي ضرر في شعرك، لذلك تعرفي عليها الآن.

معلومات حول صبغ الشعر

يجب أن تقومي بالتعرف على المعلومات التي سنحرص خلال الفقرات التالية على جعلك تتعرفي عليها، وهذا لأنها مهمة للغاية لا تجعل شعرك يتعرض للتقصف أو أي شيء آخر يجعله يتساقط لقدر الله، وإليك الآن هذه المعلومات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بمكونين فقط تعرفي على طريقة تنظيف المرايا والزجاج في خمس دقائق وعلى أد الأيد

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا وكم تُقدّر على كل فرد؟.. الأزهر يجيب

قواعد إتيكيت لازم تعرفها قبل ما يهل العيد.. من تقديم التهانى للعيدية

اخلط عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناوله.. وشاهد لن تصدق ما سيحدث

طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشوات ونكهات مختلفة وطعم بيتي رائع

أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Happy EID Fitr حالات واتس اب وفيس بوك

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

السعودية تعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 - 1443هـ

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه حتي لو كان شعرك مجعد سيصبح حرير وناعم من أول استعمال

متى العيد 2022 – 1443 - إليك موعد عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية للقطاعين العام والخاص

عصير طبيعي " يمنع " تراكم الكوليسترول الضار في الدم و" يحميك " من خطر الإصابة بالنوبات القلبية!

اختيار لون مناسب للشعر

يجب أن تقوم المرأة باختيار لون مناسب للون بشرتها أو لون مقارب بشكل كبير للون شعرها الحالي، وهذا لأن هناك أضرار قد تصيب الشعر إذا قمت باستخدام نوع أكسجين أو سحب لون غير جيد فتقومي بجعل بصيلة الشهر تتعرض للضرر، لذلك اختاري اللون المشابه ولا يجعلك تقومين بتفتيح شعرك.

اختيار الصبغة المؤقتة

يجب أن تعرفي أن اختيار الصبغة المؤقتة هي من أهم الأشياء التي يجب أن تقومي بها باختيارها، وهذا لأنه يمكنك وضعها بسهوله بواسطة مسحوق رش، ويمكنك إزالتها بسهولة بمجرد غسل شعرك بواسطة مياه الصنبور، وقمنا باختيار هذه الصبغة، وهذا لأن الصبغة التي تدوم وقت كبير تجعل شعرك معرض للإصابة بأضرار لا حصر لها إذا لم تقومي باستخدامها بطريقة صحيحة، أو استخدام نوع صبغة جيد.

الصالون أفضل أم البيت

بالتأكيد الصالون إذا كنتي مبتدئة ولم يسبق لكي الفرصة في صبغ شعرك، وهذا لأن الصالون التجميل لديه العديد من المعدات والأدوات التي تؤهله لإخراج عمل احترافي جيد، لكن إذا كنت تريد التوفير فيجب الاستعانة بصديق حتى تتمكن من صبغ الشعر بشكل جيد دون تفويت أي خصلات.

طريقة صبغ الشعر في المنزل

يمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصبغي شعرك بشكل مثالي:

قومي بغسل الشعر جيدًا وأحرصي على تجفيفه.

الآن قومي بإحضار عبوة الصبغة وأخلطي مكوناتها جيدًا.

أحرصي على تقسيم شعرك بشكل مناسب إلى أربع أجزاء.

كل جزء يتم تقسيمه إلى أجزاء رفيعة لضمان تغلغل الصبغة.

الآن ضعي قبعة على الشعر مدة تصل إلى ساعة إلا ربع أو 45 دقيقة، وأحرصي على غسل الشعر وتجفيفه جيدًا، حتى يظهر اللون الجديد.