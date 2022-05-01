وصفات طبيعية للشعر الجاف باستخدام ثمرة الأفوكادو ومكونات أخرى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كل من يعاني من جفاف الشعر وتقصفه يبحث عن وصفات طبيعية للشعر خاصةً هذه الأيام ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير، والشعر الجاف أو التالف والمتقصف يحتاج لمزيد من العناية ليحصل على الترطيب اللازم له ويظهر بشكل صحي وأكثر حيوية.

وصفات طبيعية للشعر بالأفوكادو

تعتبر فاكهة الأفوكادو من أكثر المكونات المستخدمة في إعداد وصفات طبيعية للشعر وذلك لاحتوائها على دهون طبيعية تعمل على تغذية الشعر وترطيبه وهو المطلوب في حالة الشعر شديد الجفاف الذي يحتاج لمزيد من الترطيب.

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مكونات وصفة الأفوكادو للشعر

ثمرة أفوكادو طازجة.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل النحل الصافي.

طريقة تطبيق وصفة الأفوكادو على الشعر

تطبق هذه الوصفة من وصفات طبيعية للشعر بطريقة حمام الزيت أي أنها توضع على شعر جاف ثم يتم غسلها بالشامبو كما سنوضح بالخطوات.

في البداية يتم التأكد من أن ثمرة الأفوكادو ناضجة وطرية ثم يتم هرسها بشكل جيد باستخدام الشوكة وتوضع في إناء مناسب.

بعد ذلك يتم إضافة زيت الأرجان وزيت جوز الهند وعسل النحل وتقلب كل المكونات بشكل جيد حتى تمتزج تمامًا.

يسرح الشعر الناشف ثم يتم البدء بتطبيق الوصفة عليه بتقسيم الشعر إلى خصلات ووضع الوصفة على كل خصلة بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر التي يتم التركيز عليها بكميات أكبر حيث أنها أكثر مناطق الشعر جفافًا.

عند الانتهاء من وضع الوصفة على كامل الشعر يتم لم الشعر على شكل كعكة ويغطى بالكاب المخصص للاستحمام ويترك على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة، ويمكن استخدام السشوار وتوجيهه نحو الشعر من فوق الكاب لتمكن الحرارة الوصفة من التغلغل أكثر داخل الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد وتنظيفه تمامًا من أي بقايا للوصفة.

بعد ذلك يتم استخدام بلسم للشعر بالنوع والطريقة المفضلة لديكم.

وآخر خطوة لترطيب الشعر الجاف هي استخدام كريم تصفيف أو سيروم يساعد على احتفاظ الشعر بالمرطبات.

وصفة أخرى بالأفوكادو يمكن استبدال زيت الأرجان بالبيض في حال عدم توفره.