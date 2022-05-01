طريقة عمل بسكوت اللوز وأصابع اللوز مثل الحلوانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد البسكوت من المخبوزات الغربية ولكنها اشتهرت في البلاد العربية خاصة في الأعياد والمناسبات, وهى من الأصناف المميزة والمحببة لدي جميع خاصة في الأعياد, ويتم عملها بطرق كثيرة ومختلفة من حيث الشكل والطعم كما أنها تختلف في تشكيلها ويتكون أساسا من الدقيق والسمن أو الزبد والسكر واللبن أو البيض ويوجد أنواع كثيرة من البسكوت وأشهرها بسكوت الشاي وبسكوت اليانسون والبسكوت المالح وغيرها, وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طرق مميزة وباحترافية مثل الحلوانية لتقدميها في العيد.

طريقة عمل أصابع اللوز

المقادير:

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3/4 كوب زبد أو سمن.

1 ملعقة لوز مفروم.

2 ملعقة لوز مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة بندق مفري.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة لبن.

1 كوب ونصف سكر.

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

صفار بيضة.

الطريقة:

ينخل الدقيق والبيكنج بودر ثم تعمل حفرة في الوسط.

يوضع في الحفرة البيض المضاف إليه الفانيليا واللبن ونصف مقدار السكر ويخلط الجميع جيدا ثم يضاف باقي السكر والبندق المفروم والزبد أو السمن المقطع إلي قطع صغيرة.

يعجن الجميع بسرعة حتى تتكون عجينة ثم توضع في الثلاجة مدة عشرون دقيقة.

تشكل على شكل الأصابع وتدهن بصفار البيض وتدحرج على اللوز المفروم واللوز المقطع شرائح.

يرص في صينية مدهونة بالسمن ويزج في فرن متوسط الحرارة حوالى خمسة عشر دقيقة حتى ينضج ويحمر لونه.

طريقة عمل بسكوت اللوز

المقادير:

2 كوب دقيق.

1 كوب زبد.

4 ملاعق سكر بودرة.

3 صفار بيضة للعجن.

3 ملاعق لوز مفروم غليظ أو أنصاف.

1 ملعقة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

بياض بيضة لدهان الوجه.

الطريقة:

يضاف البيكنج بودر للدقيق ويقلب جيدا.

يضاف الزبد إلي الدقيق ويفرك بأطراف الأصابع إلي أن يخلط تماما في الدقيق مع ملاحظة رفع الأيدي في الهواء أثناء الفرك.

يضاف السكر إلي الخليط السابق ويقلب جيدا.

تعمل حفرة صغيرة في الوسط يوضع فيها صفار البيض ثم يعجن الجميع.

تفرد العجينة بسمك ربع بوصة وتقطع دوائر أو حسب الرغبة.

يدهن الوجه ببياض البيض ويرش سطح اللوز المفروم أو توضع نصف لوزة في وسط كل دائرة.

يخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة عشرين دقيقة.