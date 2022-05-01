طريقة عمل المعمول بالنوتيلا في البيت زي المحلات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طريقة عمل المعمول بالنوتيلا المعمول من أجمل وألذ حلويات العيد التي يتم تحضيرها، وخلال عيد الفطر يتم تحضير هذه الحلويات اللذيذة، ومعظم السيدات هذه الأيام تبحث عن طرق عمل المعمول بالنوتيلا، وذلك لأن المعتاد يكون بالعجوة أو الملبن والمكسرات ولكن النوتيلا من أجمل أنواع الشوكولاتة المستخدمة في الحشو، ويحبها ويفضلها الكثير من الأطفال، وإليكم خلال السطور القادمة طريقة عمل المعمول بالنوتيلا مع توضيح المكونات اللازمة وطريقة التحضير، وعليكم بمتابعة المقال إلى نهايته ليطلعوا على الطريقة.

طريقة عمل المعمول بالنوتيلا

طريقة تحضير المعمول بالنوتيلا هناك بعض المكونات اللازمة لذلك، والتي يجب أن تكون حاضرة قبل البدء في تحضير المعمول، وإليكم هذه المكونات خلال السطور القادمة:

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1 كيلو دقيق.

½ كيلو من الزبدة المذابة.

¾ كوب ماء بارد.

1 كوب من السكر الأبيض.

½ كوب شربات.

ملعقة صغيرة محلب وهذا المكون إختياري ويكون حسب الرغبة.

كوب من شوكولاتة النوتيلا.

½ كوب لوز محمص ومجروش.

خطوات تحضير المعمول بالنوتيلا

إليكم خلال هذه السطور البسيطة طريقة تحضير المعمول بالنوتيلا بأسهل الطرق، وكل ما عليكم فعله هو متابعة الخطوات التالية بدقة من أجل الحصول على أفضل النتائج:

في البداية نحضر إناء كبير ونضع فيه السمن والدقيق ونقوم بتقليبه جيدًا ونعجنه لمدة لا تقل عن 3 دقائق وذلك حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

وبعد العجن نقوم بتغطية العجينة ووضعها داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ½ ساعة.

وبعد أن نخرجها من الثلاجة نضع المحلب ونعجنها جيدًا.

والآن نحضر إناء صغير الحجم ونضع داخله السكر والشربات والماء البارد ونقوم بالتقليب جيدًا.

في هذه الخطوة نضيف المخلوط الناتج عن وضع السكر والماء إلى العجين ونقلب حتى يمتزجان جيدًا.

وعليكم الآن أن تقومي بتغطية العجينة ونتركها في درجة حرارة الغرفة لكي ترتاح لمدة ساعة كاملة.

أما بالنسبة للحشو فإنه يتم خلط كمية النوتيلا مع اللوز المجروش في إناء وبعده نحضر ورق الزبدة ونضع عليها كمية النوتيلا بحجم الكرات الصغيرة ووضعها داخل الثلاجة من أجل أن تتماسك ونقوم بوضعها داخل المعمول.

أما بالنسبة للفرن يتم تسخينه على درجة حرارة 150 درجة ويوضع الرف في المنتصف.

,والآن قومي بتقسيم كافة العجينة إلى قطع صغيرة وضعي بداخلها كرات النوتيلا ثم عيدي التشكيل باستخدام قوالب المعمول.

وفي النهاية نرص المعمول داخل الصينية ونضعه في الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي نخرجه من الفرن.