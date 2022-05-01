نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد ترويقة العيد.. نصائح لتجنب دخول الأتربة مرة أخرى للمنزل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأ العد التنازلي لعيد الفطر وانتهت الكثير من ربات البيوت من غسل الستائر والسجاد والمفروشات تباعًا وتنظيف الشقة استعدادًا لاستقبال العيد، إلا أن هيئة الأرصاد حذرت من أن الهواء في أول أيام العيد قد يكون محملاً بالأتربة العالقة حيث تشهد غالبية مناطق الجمهورية نشاط رياح، ستكون مثيرة للأتربة في الصحراء الغربية، ويحتمل أن تصل الأتربة العالقة لسماء القاهرة.

وهذا ما جعل الأمهات في حيرة ماذا تفعل فى الفرش التى قامت بغسله والأثاث الذي لمعته؟ لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأفكار والحيل التى تساعدك في الحفاظ على ما تم تنظيفه كما يلي:

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نصائح لتجنب دخول الاتربة مرة أخرى للمنزل:

عليك التأكد من غلق جميع النوافذ بإحكام حتى لا تتسبب في دخول الأتربة إلى المنزل.

يفضل وضع الأقمشة القطنية المبللة اسفل عتب الأبواب والشبابيك إذا لاحظتِ هبوب الرياح.

تغليف النوافذ المفرغة بالمشمع البلاستك لتجنب دخول الأتربة.

يجب فرش الملاءات الكبيرة على كراسي الانترية جيدا وكراسي السفرة وخاصة إذا تم غسلهم لتجنب امتلائها بالاتربة مره اخرى.

ادخال النباتات والزهور داخل المنزل قبلها بيوم لتجنب امتلائها هي الأخرى بالاتربة وصعوبة تنظيفها.

يفضل تنظيف التكييف استعدادا لاستخدامه في التهوية بدلا من فتح الشبابيك أو استخدام المراوح، لأن التكييف لدية خاصية تنظيف وتعقيم الهواء.

تجنب نشر الملابس والمفروشات حتى لا تمتلئ بالأتربة.

يفضل استخدام الأقمشة لمسح الأتربة، وعدم نفضها في الهواء وامتلاء الجو به.

يفضل استخدام الماء والكحول في التنظيف والتلميع مع تجنب استخدام المعطرات ومثيرات الحساسية.