ادهشي الكل ليلة العيد..النشا والبانثينول تقشير وتفتيح فوري حتي لو سنك فوق ال50 جربيها وولن تستغني عنها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من وصفات العيد المميزة هي وصفة كريم النشا والبانثينول للتفتيح الفوري وتقشير البشرة من أي جلد ميت وزائد عليها، فكريم البانثينول هو أحد الكريمات الطبية التي تعمل على معالجة معظم مشاكل البشرة وهو كريم مصرّح به من قبّل وزارة الصحة ومن قبّل أطباء الجلدية وما يتميز به أيضًا هو سعره المناسب لجميع الفئات المجتمعية، وإضافة النشا إلى البانثينول تعمل على تعزيز فوائده للجلد والبشرة وكذلك أي منطقة في الجسم بحاجة إلى تفتيح.

طريقة تحضير كريم النشا والبانثينول للتفتيح

مقادير تحضير الكريم:-

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ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:-

باستخدام كل المكونات المذكورة أعلاه يمكنك تحضير كريم البانثينول والنشا عبر اتباع الخطوات التالية:-

جهزي طبق أو وعاء حجمه متوسط وعميق قليلًا ثم قومي بإضافة كريم البانثينول والحليب البودرة وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن يتجانس الحليب مع البانثينول قمي بإضافة النشا وزيت الزيتون وقلبي المكونات كلها حتى يصبح قوامها كريمي متجانس.

ثم قومي بتنظيف بشرتك تمامًا من أي دهون وزيوت ثم قومي بتطبيقه على البشرة وتوزيعه جيدًا بطبقة كثيفة عليها حتى يجف.

ثم اتركيه عليها نصف ساعة على الأقل.

اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر والغسول ثم جففيها مباشرة ورطبيها بفازلين أو أي كريم مرطب.

كرري هذه الوصفة يوميًا وستجدي نتائج مميزة في أربعة أيام واستقبلي العيد ببشرة نضرة ومشرقة.

طريقة استخدام كريم بانثينول على البشرة

يمكنك استخدام كريم البانثينول الطبي بطريقة معينة حتى تحصلي على الاستفادة الكلية والمطلوبة منه وطريقة استخدامه هي كالآتي:-

قبل وضعه على بشرتك يجب تنظيف بشرتك جيدًا بصابون الوجه أو الغسول المناسب لنوع بشرتك بحيث تصبح نظيفة وخالية من أي مستحضر تجميلي.

يجب تجفيف بشرتك جيدًا بعد تنظيفها و ابدئي في تطبيق الكريم على البشرة بطبقة كبيرة و بكمية متساوية على جميع أنحاء البشرة.