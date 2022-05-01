نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون أدوية..علاجات طبيعية سريعة لقرحة المعدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثير منا يعاني من مشكلة قرحة المعدة بعد تناول اطباق معينة، وتعد من أبشع المشاكل بسبب الالم والانزعاج التي تسببها ، لكن ليس بعد اليوم سنقدم لك في هذا المقال الأعشاب الطبيعية التي قد تكون مفيدة فعلًا لغرض علاج قرحة المعدة ومن السهل الحصول عليها دون حاجة للدواء.

وأهم هذه المكونات:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بمكونين فقط تعرفي على طريقة تنظيف المرايا والزجاج في خمس دقائق وعلى أد الأيد

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا وكم تُقدّر على كل فرد؟.. الأزهر يجيب

قواعد إتيكيت لازم تعرفها قبل ما يهل العيد.. من تقديم التهانى للعيدية

اخلط عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناوله.. وشاهد لن تصدق ما سيحدث

طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشوات ونكهات مختلفة وطعم بيتي رائع

أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Happy EID Fitr حالات واتس اب وفيس بوك

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

السعودية تعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 - 1443هـ

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه حتي لو كان شعرك مجعد سيصبح حرير وناعم من أول استعمال

متى العيد 2022 – 1443 - إليك موعد عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية للقطاعين العام والخاص

عصير طبيعي " يمنع " تراكم الكوليسترول الضار في الدم و" يحميك " من خطر الإصابة بالنوبات القلبية!

1-الثوم: أكد الباحثون على مقدرة الثوم على تثبيط نمو البكتيريا المسؤولة بالأساس عن الإصابة بقرحة المعدة، ويجب ذكر أن للثوم قدرة مميعة للدم ، وهذا يعني ضرورة الحذر عند إعطائه للأفراد الذين يداومون بالأساس على الأدوية المميعة للدم كالأسبرين مثلًا.

2- المستكة: من المعروف أن المستكة هي عصارة أو صمغ أحد الأشجار التي تنمو بكثرة في المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، كما من المعروف أن البعض يعشقون المستكة ويستهلكونها على شكل علكة فموية، لكن قد يجهل الكثيرون أن للمستكة فائدة وجيزة فيما يخص علاج البكتيريا المسببة لقرحة المعدة وفقًا لبعض الأدلة العلمية المتوفرة حول هذا الموضوع، بل إن البعض يتحدثون عن قدرة هذا العلاج على التخلص من هذه البكتيريا عند 30% من المصابين، لكن مهما كانت المستكة قوية المفعول.

3- الزنجبيل: يشير بعض الباحثون إلى كون الزنجبيل مفيدًا لمنع الإصابة بقرحة المعدة الناجمة عن تناول بعض أنواع مضادات الالتهابات، ويعتبرونه مقاومًا أيضًا للبكتيريا المسؤولة عن قرحة المعدة، لكن المشكلة أن معظم الدراسات التي أجريت بهذا المضمار قد أجريت على الحيوانات وليس على البشر.

4-أعشاب إضافية: تحتوي بعض الأعشاب والأصناف الطبيعية على مركبات مضادة للأكسدة قد تكون مفيدة لعلاج قرحة المعدة، ومن الأمثلة على ذلك أعشاب إكليل الجبل المجففة، وبذور الكتان، والبردقوش أو الأوريجانو المكسيكي، والزيتون الأسود، فضلًا عن نوع من الموز يُدعى بموز الجنة، والبابونج، وعرق السوس، والألوة فيرا أو الصبار، والكركم.

نأمل أن تكون بعد قرأة هذا المقال قد أصبح لديك كم كافي من المعلومات حول الأعشاب المفيدة لتقرح المعدة والشفاء والعافية.