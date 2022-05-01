نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حل نهائي للقضاء على حشرات الصيف للابد النمل والصراصير والهاموش والناموس بدون مواد ضارة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في موضوعنا اليوم نقدم لكم طرق وكيفية التخلص من نمل الصيف بمكونات طبيعية، فمن الشائع في قتل الحشرات والصراصير والنمل هو استخدام المبيدات الحشرية التي تقوم بقتلها فورًا ولكن تترك رائحة قد تؤثر على صحة الجهاز التنفسي لسكان المنزل وخاصة الأطفال، ومن الأفضل أن تقومي بعمل وصفة طبيعية يمكنها أن تقوم بقتل الحشرات وهذا هو موضوع مقالنا هذا فتابعي معنا حتى تتخلصي من حشرات الصيف المزعجة.

التخلص من نمل الصيف بطرق طبيعية

من بين هذه الوصفات التي تعمل على قتل النمل والحشرات ما يلي:-

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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1. وصفة الخل للتخلص من النمل

تعد وصفة الخل هي أشهر الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها القضاء على النمل والصراصير وكل حشرات الصيف المزعجة.

قومي بوضع الخل في زجاجة بخاخ ويمكنك تخفيفه بخل التفاح والماء ورّج الزجاجة جيدًا ثم قومي برّش الأرضية التي ينتشر بها النمل.

اتركيها على الأرض طوال الليل وبعد ذلك قومي بتنظيف الأرضية وخلصيها من النمل الميت ورائحة الخل.

2. وصفة الملح والماء للتخلص من النمل

أما بالنسبة إلى وصفة الملح بالماء (محلول الملح) فهي وصفة يتم استخدامها في الكثير من المهام المنزلية المختلفة.

قومي بوضع كمية مناسبة من الملح مع كوبان كبيران من الماء وضعيهم في زجاجة بخاخ بلاستيكية ورجيها جيدًا ورشي الأرضية التي يتجمع فيها النمل.

3. وصفة القهوة للتخلص من النمل

يمكنك تحضير وصفة القهوة بنثر القهوة المطحونة في كل النوافذ والأرضيات التي يكثر بها النمل.

اتركي القهوة في المنطقة طوال الليل وستجدي أن النمل قد تجمع حول القهوة وهو مكون سام بالنسبة للحشرات.

قومي بتنظيف الأرضية بعد قتل النمل حتى لا يتحلل ويصبح ضار على الصحة.

4. وصفة الصابون والخل للتخلص من النمل

قوي بوضع كوبان كبيران من الخل الأبيض مع كمية مناسبة من صابون غسيل المواعين السائل وقلبيهم جيدًا.

اخلطي المكونين مع بعضهما تمامًا ثم قومي بوضعه في زجاجة بخاخ أو قومي بنثره في الأرضية وخاصة أرضية المطبخ والحمام.

اتركيه على الأرضية طوال اليل حتى يتم قتل النمل والصراصير وأي حشرات تظهر في الصيف.