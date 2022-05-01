نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كنز في بيتك.. ضعيه في الشامبو هيطول شعرك للركب وهينب الفراغات ويخلصك من التساقط وصفه مجربه فعاله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرفي على فوائد الأسبرين مع الشامبو للشعر، فالأسبرين هو دواء شهير نقوم بتناوله لعلاج الكثير من الأعراض المرضية التي نعاني منها وربما من الغريب أن نسمع عن استخدام الأسبرين في تطويل وفرد الشعر، ولكن هذه الوصفة هي وصفة مميزة وطبيعية تمامًا وبدون أي مواد كيميائية ولذلك فهي وصفة آمنة على الشعر ومجرّبة من قبّل الكثير من الفتيات وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتوضيح طريقة عمل الوصفة وأهم فوائدها على الشعر.

فوائد الأسبرين مع الشامبو للشعر

يعمل الأسبرين على إضافة لمعان إلى الشعر غير مسبوق وخاصة إذا كان شعرك يعاني من حالة بهتان وذبول ستلاحظي الفرق بسهولة.

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كما أنه يعمل على زيادة نمو الشعر بسرعة وهو مفيد بالنسبة للأشخاص التي تعاني من نمو شعرها بشكل بطئ.

حيث أنه يعزز عمل الدورة الدموية وضخ الدم بسهولة في الرأس.

يمكن استخدامه في استعادة اللون الطبيعي للشعر الذي قد يتأثر أحيانًا ببعض الكريمات أو غسله بماء غير نقي أو تعرّضه يوميًا إلى أشعة الشمس الحارقة.

يساعد الأسبرين في التخلص من احمرار فروة الرأس بسبب بعض الأمراض الجلدية والتهابات الرأس.

يقضي الأسبرين على المشاكل الجلدية التي قد تصيب الشعر أو الجلد وخاصة مرض الصدفية وتهدئ من الحكة الناتجة عنه.

طريقة عمل وصفة الأسبرين مع الشامبو لتطويل الشعر

مكونات الوصفة:-

عدة حبات من الأسبرين.

ماء فاتر.

كمية مناسبة من كربونات الصوديوم.

طريقة وخطوات التحضير:-

قومي بطحن الأسبرين جيدًا ثم قومي بتذويبه داخل الماء.

وبعد ذلك أضيفي كربونات الصوديوم وقلبي المكونات جيدًا حتى تتحول إلى مزيج أقرب إلى العجينة في قوامه.

اشطفي شعرك جيدُا ثم قومي بتدليك الخليط على شعرك جيدًا من أول جذوره حتى أطرافه حتى تستفاد الفروة والجلد منها.

اتركيه على شعرك قبل الاستحمام بعشر دقائق أو بربع ساعة ثم قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو الخاص بك والبلسم ويُفضل استعمال شامبو وبلسم خاي من الكبريت أو أي مواد كيميائية.

رطبي شعرك جيدًا بعد الاستحمام ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.