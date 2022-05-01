وداعًا للمسكنات .. طريقة طبيعية بسيطة تخلصك من الصداع النصفي نهائيًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الصداع النصفي من أكثر الأمراض انتشاراً التي يصاب بها عدد كبير من الأشخاص يومياً. المشكلة التي يلجؤون إلى حلها من خلال تناول المسكنات للتخلص من آلامه الشديدة.

وعلى الرغم من أن العديد من الأدوية تعمل على تخفيف أعراض الصداع لكن هناك بعض العلاجات الطبيعية الفعالة التي تساعد على التخلص من آلامه الشديدة.

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علاجات طبيعية للصداع النصفي:

1. تناول كميات كبيرة من المياه.

تؤدي قلة المياه في الجسم في بعض الأحيان إلى زيادة الشعور بالصداع النصفي، لذلك تبين أن تناول كمية كبيرة من المياه يمكن أن يساعد على التخلص من آلامه في غضون ما بين 30 دقيقة إلى 3 ساعات.

2. الماغنسيوم.

يعد الماغنيسيوم معدناً مهماً يساعد على التحكم في سكر الدم، إلى جانب دوره الكبير في منع الإصابة بالصداع النصفي.

3. فيتامين B12.

أشارت الدراسات أن فيتامين B12 يمكن أن يساعد على منع الصداع النصفي، ويوجد في الحليب وكبد الدجاج والبيض.

4. الزنجبيل.

يعتبر الزنجبيل من أهم العلاجات المنزلية التي تعد بمثابة إغاثة فورية للتخلص من الصداع النصفي، فلديه القدرة على تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس، ومن ثم تخفيف الألم، وبما أنه يحفز عملية الهضم فإنه يساعد أيضاً على تهدئة الغثيان خلال هذه الفترة من التعب.

5. الريحان.

يعد الريحان من الأعشاب العطرية القوية التي تستخدم لعلاج طبيعي للتخلص من الصداع، فهو يساعد على ارتخاء العضلات ومن ثم التخلص من الصداع الناتج عن التوتر، من خلال غليه وتناوله أو حتى استنشاق بخاره.

6. النعناع.

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهاب، إضافة إلى احتوائه على مادة المنثول التي تعالج آلام الرأس، لذلك ينصح بتناول كوب منه مع العسل يومياً لتجنب الإصابة بالصداع النصفي، أو حتى تدليك الرأس بقليل من زيت النعناع للتخلص الفوري وبشكل مؤقت من آلامه.