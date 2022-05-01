سرك في بير معاهم .. إليك أكثر الأبراج حفظا للأسرار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدمة : ماتت ليلة زفافها وقبل دفنها جاء عريسها ليودعها فانقطعت الكهرباء ومات العريس .. لن تصدق ما هو السبب ؟ أعشاب تُنشط عمل البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض سكر الدم المفاجئ ودهون الكولسترول الضار بالجسم (تعرف عليها الآن)

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