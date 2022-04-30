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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بما أننا بشرنا اليوم أن عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الاثنين فهرعت الكثير من النساء حول التعرف على أفضل طريقة لتنظيف الزجاج والمرايا، سنحرص على جعلك تتعرف عليها الآن خلال بعض الفقرات الصغيرة السهلة التي يجب أن تتعرف عليها لتحصل على المزيد من الأفكار الجديدة وتكلفة قليلة للغاية تعرفي عليها الآن.

طريقة تنظيف زجاج المرايا

تتراكم على أسطحة زجاج المرايا الكثير من الطبقات الجيرية، إذا لم تقوم بالاهتمام بها، لذلك تعد من الأمور الصعبة التي تجعلك تريدي أن تقومي بتكسير المرايا وإحضار أخرى، وإليك الآن خلال الفقرات التالية طريقة تنظيفها بلا وجود أي خطوط أو آثر غير مرغوب بها على الإطلاق، تعرفي عليها خلال الفقرة التالية.

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بمكونين فقط تعرفي على طريقة تنظيف المرايا والزجاج في خمس دقائق وعلى أد الأيد

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نصائح لتنظيف زجاج المرايا

يمكنك أن تبدئي الآن في تنظيف المرايا الخاصة بك عن طريق الآتي:

الكحول من أكثر المنظفات ذات فاعلية إذا كانت على المرايا بقع من مستحضرات التجميل أو بقع معجون أسنان، فتقومي بإحضار قطعة من القماش النظيف أو القطن وتغمسيها في الكحول وتبدئي على الفور في تلميع الزجاج.

استخدام محاليل التنظيف الشهيرة في الأسواق، ويجب ألا تحتوي على صابون حتى لا يحدث آثر جير عندما تنشف المرايا، فقط قومي باختيار المحلول المناسب والبدء في مسحه عبره قماش ذات ألياف ناعمة، أو مساحة مطاطية صغير.

تنظيف الزجاج بالخل

يمكنك الآن تلميع الزجاج باستخدام القليل من الخل فقط، عليك النظر إلى طريقة الاستخدام عبر الخطوات التالية:

القيام بإحضار ربع كوب من الخل الأبيض وتخفيفه بكوب من الماء العادي أو المقطر، والبدء في وضع المحلول داخل زجاجه بها غطاء به فتحه لرش المحلول.

تقوم برش المحلول على قطع نظيفة من القماش وتأكد أنها خالية تمامًا من الوبر، يمكنك استخدام ورق الجرائد القديمة، وبعد ذلك أحرصي على تنظيف كامل الأوساخ بقطعة القماشة، وإذا جفت أحرصي على رش المحلول عليها مرة أخرى.

بعد الانتهاء من التنظيف بواسطة المحلول، أحضري قماشة ناعمة لتلميع الزجاج بواسطة معطر جو مميز، لكي تزيد من الرائحة العطرة في المنزل، وكل عام وأنتم بخير.