كوني ملكة ليلة العيد.. أقوي مقشر طبيعي هيزيل سواد السنين والجلد الميت وتبييض فوري للجسم والبشرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد طريقة عمل مقشر طبيعي للتفتيح من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الفتيات في هذه الأيام حيث أنه ما هي إلا أيام معدودة على مجيء عيد الفطر المبارك، فكل فتاة تحب أن يبدو مظهرها جميل وأكثر ما يؤثر في مظهر الفتاة هو وجهها، وهناك بعض الفتيات التي لا تحب المكياج ومستحضرات التجميل حيث أنها تغير من شكلها الطبيعي وهي تحب أن تبدو طبيعي، وعملية التقشير تعمل على جعل البشرة نضرة وناعمة ولا تحتاج إلى أي مكياج.

طريقة عمل مقشر طبيعي للتفتيح في المنزل

مقشر العسل وزيت الزيتون

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مكونات عمل المقشر:-

كوب كبير من الملح الأبيض.

نصف كوب كبير من العسل الأبيض ومثله من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة والاستخدام:-

قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها جيدًا حتى يتحول قوام الخليط إلى عجينة خشنة قليلًا.

ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره في علبة زجاجية صغيرة ولها غطاء محكم وأغلقيه جيدًا وضعيه في الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.

بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك جيدًا.

ثم ابدئي في وضع الكريم على بشرتك الرطبة ودلكي جيدًا حتى يتم دهنه جيدًا.

تركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل.

طبقي هذه الوصفة من مرة إلى مرتين من كل أسبوع.

مقشر الشاي الأخضر الطبيعي

المكونات:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الانجليزي.

أربع ملاعق من زيت اللوز الحلو كبيرة.

كيس شاي أخضر.

عدة قطرات من زيت الليمون وزيت البرتقال.

أربع ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

قشور ليمون.

خطوات وطريقة عمل الوصفة:-

قومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا وتصبح وكأنها مكوّن واحد متجانس.

اغسلي بشرتك أو المنطقة التي تريدين تنظيفها من الجلد الزائد سواء الجسم أو البشرة.

ابدئي في تطبيق الوصفة ودلكي منطقة وضع الكريم جيدًا بالخليط واستمري في التدليك لمدة خمس دقائق.

ضعيه على جسمك أو بشرتك لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم قومي بتنظيفه بعد أن يجف تمامًا على الجلد.

بعد ذلك نظفي الجلد جيدًا ورطبيها بعده.

ثم قومي بتطبيقها مرتين من كل أسبوع.