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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر (كل بلد بحسب قيمة المقدار المذكور أعلاه)، مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.

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ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا وكم تُقدّر على كل فرد؟.. الأزهر يجيب

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مقدار زكاة الفطر على كل فرد في مصر:

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة الفطر لهذا العام، وهو 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الشخص الواحد، وأنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، أكدت لجان الفتاوى المعتمدة بالأزهر والإفتاء جواز إخراجها مالاً أو على هيئة حبوب، وإن كانت مالاً تصير أجدى وأنفع في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا وتسببه في أزمات اقتصادية لدى بعض الفئات في المجتمع، وفي هذا الإطار أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية نشر رأيه في قيمة زكاة الفطر، موضحا 3 حالات لإخراجها حسب الاستطاعة.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنه يستحب حين إخراج زكاة الفطر أن تُراعَى مصلحةُ الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يَطعمه وعيالُه.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز 3 حالات لإخراج زكاة الفطر تفصيلها كالآتي:

1- من كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الفرد.

2- ومن كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد.

3- ومن كان مُوسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب -مثلاً-، أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد.

كانت دار الإفتاء المصرية حددت قيمة زكاة الفطر عن كل فرد مسلم بـ15 جنيها، فيما شهدت الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك جدلا بين المتابعين، وردودا رافضة لتحديد قيمة الزكاة بدعوى عدم مناسباتها للأسعار الحالية التي شهدت ارتفاعا، وطالب البعض بحسابها على سعر الأرز، خاصة أنه غالب قوت أهل البلد حسب وجهة نظرهم، وسعر الكيلو منه نحو 12 جنيها، بما يعني أن زكاة الفطر تقدر بنحو 30 جنيها، لكن رأت الإفتاء حسابها على القمح، وقدرتها بـ 15 جنيها عن الفرد، وفق بيانها السابق نشره.