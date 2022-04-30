شاهد أقوى وأجدد مجلة عروض بنده وهايبر بنده في السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يهتم كثير من المواطنين والمقيمين في السعودية، قبل حلول عيد الفطر بالذهاب إلى تسوق السلع والمنتجات، فيما يمكن معرفة تفاصيل عروض بنده وهايبر بنده في السعودية 1443هـ، لشراء المناسب منها لكل أسرة، خصوصًا في ظل التخفيضات التي تقررها هذه السلسلة لتلبي احتياجات جميع العملاء، الذين يرغبون في شراء أجود السلع بأقل الأسعار، وذلك في جميع فروه بنده في المملكة العربية السعودية، إذ تعد واحدة من سلاسل متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر سلسلة متاجر تجزئة في المملكة مع نحو أكثر من 200 متجر في 44 مدينة.

عروض بنده وهايبر بنده في السعودية قبل عيد الفطر

وننشر عروض بنده وهايبر بنده في السعودية قبل عيد الفطر 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في السعودية، وللإطلاع على المجلة كاملة يُمكن الذهاب إلى رابط موقع بنده وهايبر بنده السعودية، وهي كالتالي:

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كيفية التواصل مع بنده السعودية

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء بنده السعودية، لمعرفة أوقات الدوام، وأسعار السلع والعروض الجديدة عليها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 966122394000 من أي مكان في المملكة، أو إرسال رسالة بريدية عبر صندوق البريد: 33333 جدة 21448، أو رسالة من هلال البريد الإلكتروني [email protected]، ليتم الرد عليها بعد فحصها، وتحظى متاجر بنده وهايبر بنده في السعودية باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية، إذ يزورها أكثر من 120 مليون عميل كل عام، وتقدم هذه السلسلة أكثر من 400 منتج من منتجات العلامة التجارية الخاصة بها لخدمة العملاء باعتبارها متاجر تجزئة موثوق بها في عدد من الفئات الغذائية وغير الغذائية.