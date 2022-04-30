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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد التواصل وصلة الرحم وتبادل التهاني من أهم طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولكن مع زيادة التواصل كثيرًا ما نقع في حيرة بشأن قواعد الإتيكيت المرتبطة بالأعياد، بدءًا من تقديم التهاني بالعيد وصولاً لطريقة تقديم العيدية واصولها، لذا نستعرض مع خبيرة الإتيكيت هالة العزب أهم قواعد إتيكيت تقديم التهاني والعيدية، في فيديو لـ"تلفزيون اليوم السابع".

إتيكيت التهاني عبر السوشيال ميديا

وقالت خبيرة الإتيكيت لـ"اليوم السابع": "واجب علي المهنئ أن يقوم بإرسال رسالة نصية تبدأ بإلقاء التحية ومن ثم كتابة تهنئة راقية بكلمات محببة للنفس ومن المهم كتابة اسم المرسل إليه في سياق الرسالة ما يؤكد أن هذه الرسالة مكتوبة خصيصاً للمرسل إليه وتختتم الرسالة بدعوة صادقة من القلب مع الوعد بالزيارة في أيام عيد الفطر.

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قواعد إتيكيت لازم تعرفها قبل ما يهل العيد.. من تقديم التهانى للعيدية

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هذه الرسالة بالنسبة لمتلقي التهنئة تعتبر رسالة قريبة للقلب لأنها مكتوبة باهتمام كبير من المهنئ لا يصح إرسال صورة للتهنئة بالعيد فقط بدون رسالة نصية ولا يعتبر الاستيكر علي رسائل الواتساب تهنئة بعيد الفطر وإنما هي مكملة للرسالة فقط وأيضًا غير مقبول الرد علي أى رسالة بعمل لايك علي الكلمات أو بإيموجي لايك فقط وإنما لابد من رد يحمل الود والاهتمام بما تم إرساله لي.

إتيكيت التهاني عبر الفيديو

مكالمات الفيديو من الأمور الهامة للأشخاص المسافرين أو المغتربين فهي تغني عن زيارات عيد الفطر فيمكن إرسال رسالة مبدأية لأخذ موعد بعمل الفيديو كول علي الطرفين المتصل والمستقبل الاهتمام بارتداء كامل ملابسهم وكأنهم في زيارة فعلية خارج المنزل الاهتمام بتواجد كل أفراد الأسرة لعمل الفيديو كول الاهتمام بشحن بطارية الأجهزة والتأكد من تحميل البرنامج المتفق عليه للاتصال وأيضًا غير مقبول أن تزيد المكالمة عن أكثر من ساعة حتي يتمكن الطرفان من تكملة زيارات التهنئة بالعيد.

إتيكيت تقديم العيدية

عيدية الأطفال لابد أن تكون نقود جديدة ومن فئة صغيرة فيكون معهم عدة أوراق نقدية كثيرة هذا الأمر يجعل الطفل يشعر بالفرحة لا يصح أن يصطف الأطفال وينتظروا لأخذ العيدية كالإعانة ولكن نذهب للطفل ونجلس بجواره ونقوم بتقديم العيدية له مع الابتسامة وتهنئته بالعيد وعلي الطفل أن يمد يده بهدوء ويأخذ العيدية بشكل راقي مع الشكر ورد التهنئة.

وإذا كانت العيدية لشباب لابد من عدم اعطائهم العيدية بشكل نقود ظاهرة للأخرين وإنما يمكننا وضع العيدية في ظرف ملون مفتوح وأيضًا تكون النقود جديدة ونظيفة ومن فئة واحدة ولابد من الاهتمام بإعطاء العيدية بكلتا الأصابع مع الاهتمام بالتواصل البصرى مع الشباب وتهنئتهم بالعيد.

إتيكيت تقديم العيدية للمخطوبين

على الخطيب أن يقوم بإهداء خطيبته العيدية في أول زيارة لها في العيد لا يصح أن يعطيها العيدية كنقود ظاهر مبلغها للأخرين وإنما يفضل وضعها في ظرف مفتوح مع هدية راقية أو توضع العيدية بداخل قطعة أنتيك وتغلف جيداً ليس هناك أي قاعده للإتيكيت تنص علي مبلغ العيدية وإنما هو أمر اجتهادى وعلي حسب مقدرة مقدم العيدية.

صندوق السعادة للأطفال

إذا كنا بمكان يتواجد فيه أطفال كثيرون ونريد أن نسعدهم بدون تكاليف باهظة يمكننا عمل صندوق السعادة وهو صندوق صغير يمكننا صناعته من الورق الملون ويتم وضع بداخله قطع حلوي وبالون ملون أو نقود بفئة صغيرة وبهذا تكون العيدية هي صندوق السعادة.