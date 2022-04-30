نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خطوات دفع زكاة الفطر عن طريق مصرف الراجحي 1443 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحد أنواع الزكاة التي يقوم المسلمين بدفعها هي زكاة عيد الفطر وهي واجبة على كل مسلم غني وفقير وحتى الصبي، هذه الزكاة التي يتم تحديدها بناءً على المبلغ المتاح لدى كل شخص، هذه الزكاة تخرج لعدد من الأسر المحتاجين في المملكة العربية السعودية وذلك من باب فك كرب المسلمين الغير قادرين في عيد الفطر، ومن المعروف أن بنك الراجحي من أشهر البنوك الموجودة في السعودية والذي يثق به العملاء لذلك يتم استخدامه لإخراج الزكاة.

خطوات دفع زكاة الفطر عن طريق مصرف الراجحي

من الممكن الآن أن يتم استخدام بنك الراجحي لإخراج الزكاة إلى الأسر المحتاجة، حيث يتم ذلك من خلال الحساب الشخصي لكل عميل في البنك، وخطوات تحويل الزكاة من بنك الراجحي كالآتي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

قواعد إتيكيت لازم تعرفها قبل ما يهل العيد.. من تقديم التهانى للعيدية

اخلط عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناوله.. وشاهد لن تصدق ما سيحدث

طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشوات ونكهات مختلفة وطعم بيتي رائع

أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Happy EID Fitr حالات واتس اب وفيس بوك

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

السعودية تعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 - 1443هـ

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه حتي لو كان شعرك مجعد سيصبح حرير وناعم من أول استعمال

متى العيد 2022 – 1443 - إليك موعد عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية للقطاعين العام والخاص

عصير طبيعي " يمنع " تراكم الكوليسترول الضار في الدم و" يحميك " من خطر الإصابة بالنوبات القلبية!

في البداية يجب أن يتم فتح موقع بنك الراجحي على الإنترنت وتسجيل الدخول عليه من خلال إدخال البيانات الخاصة بالحساب لفتحها.

بعد أن يتم تسجيل الدخول يتم عرض كل الخدمات الخاصة ببنك الراجحي، يقوم العميل باختيار خدمة التحويل لدفع الزكاة.

يوجد عدد من المؤسسات الخيرية التي تمتلك حساب لدى بنك الراجحي، يقوم العميل بتحويل المبلغ المحدد إلى حساب المؤسسة الذي يرغب بها من خلال الضغط على اسمها فقط.

لكي يتم تأكيد الخطوة السابقة يقوم المستخدم بالضغط على قائمة حسابي وبعدها يقوم بكتابة المبلغ الذي يرغب في إخراجه زكاة الفطر.

يقوم العميل بالضغط على كلمة تم، وبذلك تتم عملية نقل المبلغ من حسابه إلى حساب المؤسسة الذي يرغب في مساعدتها.

ما هي الشروط المطلوبة لإخراج الزكاة من بنك الراجحي

يوجد مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها لكي يقوم العميل بعملية دفع الزكاة من خلال حسابه في البنك، وهذه الشروط تتمثل في:

يشترط أن يمتلك العميل حساب شخصي لدى بنك الراجحي، كما يجب أن يختار العميل أحد المؤسسات المتاحة لدى البنك فقط لدفع زكاة الفطر.

كما يشترط أيضاً أن يتوفر في حساب العميل قيمة المبلغ التي يرغب في تحويلها إلى حساب المؤسسة.

ومن أهم شروط دفع الزكاة من خلال بنك الراجحي أن لا تقل قيمة الزكاة عن 25 ريال سعودي، كما يجب أن تتم هذه العملية في أحد فروع البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني.