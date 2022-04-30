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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعلم جميعاً أن الكركم والزنجبيل وعصير الليمون من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لاحتوائهما على بعض الفيتامينات والمعادن، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

في التقرير التالي، نكشف لكم ماذا يحدث عند مزج عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناولهما بعد الإفطار خلال شهر رمضان، وفقاً لما أوضح "food.ndtv".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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اخلط عصير الليمون مع الكركم والزنجبيل وتناوله.. وشاهد لن تصدق ما سيحدث

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- الكركم والليمون والزنجبيل من العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ما يساعد في تطهير الجسم وتقوية جهاز المناعة.

- يساهم هذا المزيج أيضا في علاج آلام التهاب المفاصل، وتعزيز صحة الكبد والجلد.

- إضافة إلى ذلك، المساعدة في تسهيل الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن.

- أما الليمون، يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على إزالة السموم من الجسم، إضافة إلى كونه غني بفيتامين ب 6 ومضادات الأكسدة والنحاس والبوتاسيوم وعديد من المعادن الأخرى.

- يمكن أن يساعد عصير الليمون في درء عسر الهضم وعديد من المشاكل المتعلقة بالأمعاء، ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للالتهابات.

- يُذكر أن المكون النشط للزنجبيل والزنجبيل "جينجيرول" له تأثيرات مسكنة ومهدئة وخافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا على جسم الإنسان.

- الزنجبيل هو أيضاً مصدر جيد لمضادات الأكسدة، ما يعزز جهاز المناعة.

- كيفية صنع ماء الكركم والليمون والزنجبيل:

1. غلى كوبًا من الماء، وإضافة ملعقة صغيرة من جذور الزنجبيل.

2. تصفية الماء في كوب، ثم إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.