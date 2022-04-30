أقوى برنامج تمويل شخصي بدون تحويل راتب من سلفه لحين موعد الدفعة القادمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أنه لكي يتم الحصول على تمويل من أحد البنوك أو الشركات فيجب أن يصاحب هذه العملية تحويل راتب، ولكن الآن أصبح هناك عدد قليل من الشركات التي تقدم خدمة التمويل هذه بدون تحويل راتب، ومن هذه الشركات شركة سلفه، تعرف شركة سلفه بأنها من أكثر الشركات سهولة في الإجراءات والتعاملات المالية وذلك لأنها تتبع تقنية فينتش، كما أن هذه الشركة تقدم خدماتها إلكترونياً عبر الانترنت وذلك لكي توفر وقت ومجهود العملاء.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من سلفه ومميزاته

تمتلك شركة سلفه الآن منصة الكترونية كبيرة من خلالها يتم تقديم الخدمات المالية للعملاء، وتتبع هذه الشركة في طريقة عملها بعض الأنظمة والشروط التي تعتبر سبب في زيادة ثقة العملاء بها، ومنها أن خدمات التمويل تتفق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً تتفق مع الشروط النقدية التي تم وضعها في السعودية.

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من مميزات سلفه أن خدماتها متاحة على الإنترنت، حيث يمكن أن يقوم كل شخص بالدخول على هذا الموقع وإدخال البيانات المطلوبة ثم يقوم بالإطلاع على شروط التمويل المتاحة على هذا الموقع.

ما يفضله العملاء في منصة سلفه أن إجراءات الحصول على التمويل تتميز بالسهولة والسرعة لذلك فمن الممكن أن يقوم أي شخص بالحصول عليها في فترة قصيرة.

تقدم هذه المنصة أنظمة سداد مختلفة للتمويل الذي تم الحصول عليه من الشركة، حيث يتم ذلك وفق جدول متاح يمكن الاطلاع عليه عبر المنصة.

بعد أن يتم تقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي، تقوم المنصة بالنظر في هذا الطلب وأخذ القرار المناسب في وقت سريع.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفه

قامت منصة سلفه بالإعلان عن مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على هذا التمويل من سلفه، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يحمل الشخص المتقدم للحصول على التمويل الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب التمويل عن 18 سنة.

من الممكن أن يتم طلب هذا التمويل بدون كفيل من قبل الموظفين الذين يعملون في القطاعات المختلفة، ولكن يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000 ريال سعودي.