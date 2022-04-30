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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كحك العيد بأنواعه المختلفة من العادات والتقاليد المصرية القديمة والعربية أيضاً، حيث يبدأ الجميع في تحضيره قبل قدوم عيد الفطر المبارك بعدة أيام كنوع من الاحتفال بقدومه، وبالرغم من وجود محال كثيرة متخصصة في تحضيره وتقديمه بحشوات مختلفة إلا أن الكحك المحضر في المنزل له مذاق مميز.

كحك العيد بأسهل طريقة

بمكونات سهلة وبسيطة نستطيع تحضير ألذ كحك للعيد مثل الكحك الجاهز، كما يلي:

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طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشوات ونكهات مختلفة وطعم بيتي رائع

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المقادير

كيلو دقيق.

مقدار كوبان ونصف سمنة.

ملعقة خميرة صغيرة.

ملعقة سكر بودر كبيرة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة سمسم كبيرة.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

مقادير الحشو

عدد ٣ ملاعق سمنة.

ملعقتان كبيرتان دقيق.

كوب عسل نحل.

نصف ملعقة ريحة كحك.

ملعقة سمسم محمص صغيرة.

طريقة تحضير الحشو

نبدأ بتسخين السمنة في وعاء كبير على نار متوسطة حتى تغلي.

بعد ذلك نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يأخذ الخليط لون أصفر.

ثم نضيف السمسم وريحة الكحك ونقلب المكونات جيدًا ونرفعها من على النار.

نضيف العسل على الخليط بالتدريج ونستمر في التقليب.

نضع الوعاء على النار مرة أخرى ونقلب جيدًا حتى يصبح القوام سميك.

يمكن تشكيل الخليط على هيئة كور أو أصابع صغيرة.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونترك الخليط يبرد جانباً.

طريقة تحضير الكحك:

بعدما ننخل الدقيق نضيف له الملح ونقلبه، ثم نضيف له السمسم.

بعد ذلك نسخن السمن في وعاء على النار حتى يغلي.

ثم نضع السمن على الدقيق ونستمر في التقليب بملعقة حتى تبرد المكونات ثم نفرك الخليط باليد.

بعد ذلك نقلب الخميرة مع السكر في كمية ماء دافئ.

ثم نضيف خليط الخميرة السابق للعجينة ونخلط كلا الخليطين معاً جيدًا.

ثم نترك العجينة جانباً ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويصبح حجمها متضاعف.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات حجمها متوسط ومتساوي مع بعضه.

نبدأ بوضع في كل قطعة من العجين بعد قربها قليلاً مقدار ملعقة متوسطة من الحشوة ونضغط عليها لتتماسك مع العجين.

بعدما ننتهي من كمية العجين بشكل كامل نقوم برصها في الصينية أو الصاج المخصصين للفرن.

يفضل أن يتم نقش الكحك باستخدام المنقاش المخصص للكحك ونضعها في الفرن مباشرةً لمدة تلت ساعة.