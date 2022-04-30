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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وأفاد مراسل "العربية"، في وقت سابق اليوم، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية.

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السعودية تعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 - 1443هـ

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وجاء بيان الديوان الملكي كالتالي: "جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ماوردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156/ هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 30 / 9 / 1443هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين 1 / 10 / 1443هـ - حسب تقويم أم القرى- الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ..".

يذكر أن المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت.