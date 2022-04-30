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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فرد الشعر الخشن، تعاني كثير من الفتيات والسيدات عند فرد الشعر المجعد الخشن، حيث يكون الشعر متماسك ولا يمكن فرده بسهولة، ويتكون الشعر الخشن نتيجة كثرة استخدام الصبغات الكيميائية أو نتيجة عوامل وراثية، ولكي تتخلص الفتيات من هذه المشكلة يلجأن إلى عمل الشعر كيراتين أو إستخدام المكواة في الفرد، ويعتبر هذا الأمر مكلف ويحتاج إلى مبالغ مالية باهظة بشكل شهري، لذلك يبحثن الفتيات عن طرق طبيعية وبسيطة تساعد على فرد الشعر المجعد بسهولة، لذا خلال مقالنا هذا سوف نوضح أفضل الطرق السريعة التى تساعد على فرد الشعر الخشن والحصول على شعر ناعم وغير مجعد.

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن

يعتبر الشعر المظهر الجمالي لكل فتاة، لذلك تحرص السيدات على صحة وجمال شعرها لأنه يظهر جمال أنوثتها داخل منزلها، وعند تجعد الشعر تلجأ السيدات إلى فرده بطرق مختلفة ومنها الذهاب إلى صالونات التجميل، ولكن بعد إنتهاء مدة الكيراتين على الشعر يتقصف ويتساقط ويزداد في الخشونة، لذلك تفضل السيدات إستخدام الطرق الطبيعية التي لا تسبب أي آثار جانبية على فروة الرأس مع الإستخدام، كما أن الطرق الطبيعية يمكن ممارستها داخل المنزل في أي وقت ولا تعد مكلفة.

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ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه حتي لو كان شعرك مجعد سيصبح حرير وناعم من أول استعمال

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وصفة زيت جوز الهند لفرد الشعر

استخدام الزيوت الطبيعية في علاج و تغذية بصيلة الشعر يساعد في نمو شعر صحي وناعم الملمس، لذا من أفضل الطرق السريعة التي تساعد على التخلص من الشعر المجعد هي علاج الشعر، حيث نحضر كمية مناسبة من زيت جوز الهند، ونقوم بتوزيعها على فروة الرأس مع التدليك والتوزيع بالتساوي وتركها لمدة ربع ساعة، وبعدها نضع على فروة الرأس فوطة مبللة بماء ساخن لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب.

وصفة الحليب لفرد الشعر الخشن

الحليب من المشروبات المغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة، لذلك فهو صحي لتغذية الشعر، حيث نحضر نصف كوب من الحليب السائل، وكذلك نصف كوب من الماء، ونضع المكونات في زجاجة بخاخ، ونرش الخليط على الشعر عند التسريح، ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

فرد الشعر بزيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت المغذية سواء عند إضافتها على الأكلات أو إضافتها إلى بشرة الجسم، لذا فهو مكون سحري لفرد الشعر بسرعة، حيث نحضر كمية من الزيت الدافئ ونضعها على الشعر مع التوزيع، ثم نضع فوطة ساخنة على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر.